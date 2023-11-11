蔡英文總統執政7年期間在兩岸、外交、國安等領域的穩健、可信賴、不信口開河，已讓國際社會對台灣政府有明確的印象：「台灣是負責任的風險管控者。」展望未來印太區域安全情勢，我們相信蔡英文總統今年520演說所強調的：「和平是兩岸間的唯一選項」，依然是兩岸乃至全球社群的共同期待。

過去幾年間各界對台海是否可能發生衝突的討論眾說紛紜。一直到今年4月19日，新加坡總理李顯龍還曾在國會演說中表示，「中美兩國關係，最危險的潛在衝突爆發點是在台灣問題上。」他認為，「台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。」

然而到了11月8日，李顯龍又在彭博社專訪中，嘗試淡化近期台海發生衝突的可能性。李顯龍認為，中國對於台灣並不是會隨便衝動亂開槍（trigger happy）。李顯龍指出，「雖然中國希望台灣成為『一個中國』的一部分，但不確定要如何實現」因此他對台海風險情勢的判斷是「除非北京被激怒，否則世界不會『一覺醒來，發現中國決定開戰（D-Day）』」。

筆者相信，李顯龍總理對台海情勢的觀察，一方面是基於美中關係發展；另一方面也是觀察到台灣政府的克制。

首先，就美中關係而言，誠如白宮國安顧問蘇利文於10月24日在《外交事務》雜誌的投書所指出，美中的競爭與過去美蘇對抗時期不同，當前的美中關係是一種「相互依存時代的競爭」，但「並非零和賽局」。因而在這場美中競爭裡，如何管理競爭以和緩緊張局勢、如何建立良好溝通管道以消除誤解，是兩個世界大國重要的課題。

李顯龍在專訪中認為，拜登與習近平自去年印尼峇里島會晤後，美中關係的發展偏離軌道；但李顯龍認為美中雙方都有意願嘗試重新調整，11月APEC拜習會就是正面的發展，即便不會解決美中之間的所有問題。

同樣地，隨著美中各自釋放願意溝通、控制風險的訊號，國際的目光也來到台灣身上。蔡英文總統在520演說重申，願意「以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流」。這是蔡英文政府7年多來一貫的主張。

在具體措施部分，行政院、陸委會、交通部一貫歡迎兩岸對等、雙向、同步地恢復觀光旅遊。交通部11月4日也宣布因疫情而中斷的國人團體赴陸觀光可望於明年春節前正式解禁。民進黨總統候選人賴清德11月8日就拋出陸生納健保議題，衛福部對此也表示樂觀其成，最快明年9月就可讓陸生比照外籍生納照入健保。這些都是台灣方面基於人道與兩岸交流的實際需要，「有序」釋出的善意。

而我們當然希望，北京方面能有對等的回應─例如開放陸客團、自由行來台等。而其衍生的兩岸航點航勤、海關、證照、檢疫、安檢等等事務性的問題，也是兩岸官方開啟正向對話交流的契機。

然而我們也要認識到，美中願意協商對話，是基於兩國實力或籌碼相仿的前提；美中能夠透過對話控制風險的模式，不必然適用於台灣。基本上，台灣社會不分黨派都同意兩岸對話的必要性，但對於如何對話、甚至如何開啟對話的態度各自不同；尤其當北京採取高姿態，堅持對話和協商必須在「台灣接受一國兩制是基本前提」的情況下，台灣各界對於「對話」的想像必然產生爭端。

我們期許，兩岸政治領袖展現更高格局的智慧，當太平洋兩岸都面臨嚴峻的政治與經濟挑戰之際，當台海兩岸都有各自的內政與經濟發展問題待處理的現實之際，雙方都有充分理由在短期內尋求更多穩定。這是美中台乃至於國際社群的共同利益，而為了促成與落實此一目標，各方沒有必要在政治前提上，要求任何一方做出根本性的讓步。

（作者為海基會前董事長）