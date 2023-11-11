選戰以來，朱立倫、侯友宜總說有6成民意支持下架民進黨，令人好奇，所謂6成是如何推估？是用日本模式？德國模式？還是民調模式？如果朱、侯認為民調能測出期待政黨輪替的強度，卻不願相信民調也能找出「侯柯」或「柯侯」哪種組合最強，這恐是自相矛盾。

目前藍、白都有誠意結盟，只是，一方堅持日本或德國模式，另方堅持納入手機的全民調。雙方立論確實都有道理，只是也都在「怕被占便宜」的前提下各有堅持，不願退讓。

的確，要讓擁有14席縣市長、37席立委、367席地方議員的國民黨，僅透過民調與柯文哲決定正副，就政黨實力而論，確實不符比例原則。

雖然朱立倫最新說法是雙方認同全民調，僅在對比、互比、占比沒共識；乍聽似乎有進展，實則只是用不同講法陳述「德國模式」。只是，民調的偏差，真有大到讓國民黨就此認定「全民調」不足採信嗎？

先不論今年5月朱立倫是如何藉由民調確認侯友宜是藍軍最強母雞，這段時間以來，朱、侯每場造勢的固定台詞就是「6成民意希望政黨輪替」；他們口中的「6成」，其實就是民調測出的數據，若不足採信，何以還能喊得如此振振有詞？

國民黨終究難以否定民調的科學價值，在國家需要換黨執政、在野整合卻瀕臨破局的現實下，是該嚴肅思考「全民調」這個選項。至於是否納入信效度有待商榷的手機抽樣，若能從實證角度與民眾黨協商，柯文哲也沒理由緊抱不放。

不可否認，比個人也比政黨的德國模式確實更周延，但理想很豐滿，現實很骨感，一旦無法成為藍白公約數，再完美也是零分。因此，排除手機的全民調，應當已成藍白合的一線生機。