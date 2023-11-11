賴清德以黨主席之姿在民進黨中常會上提出陸生健保議題，並上升到健康人權的高度。外界一般認為，這只是賴清德的選舉操作，因為民眾黨準備將陸配徐春鶯納入不分區立委名單，而賴清德和民進黨卻還在對陸配參政權抱有深深的歧視態度。就在藍白合密集溝通的背景下，賴清德顯然已經不能躺著贏，任何一個群體的選票當然都不能拱手相讓，因此只好祭出陸生議題來衝抵。

但問題也沒那麼簡單，對陸配群體來說，陸生健保議題已經很難掀起波瀾，因為誰都知道蔡政府上台以來陸生在台人數已經漸趨歸零，將陸生納入健保只有象徵意義。而對陸配自身的參政權以及社會地位問題，民進黨應該拿出更有誠意且更有實質意義的政策，而不是只在形象塑造層面下功夫。

更搞笑的是，賴清德的此番表態不僅難以得到陸配群體的認同，反而還要在綠營內部掀起反彈聲浪。立委林靜儀就直言，綠營支持者非常反對這個議題，因此綠營許多政治人物立刻膝蓋反應般提出要加碼各種限制條件，而這些操作顯然只會進一步增加陸配群體的反感和不安全感。

其實，單純抨擊民進黨或者賴清德只是為了選舉操作也不完全公平，民進黨多年來確實也在籌畫改善陸生在台境遇，早在2012年蔡英文第一次敗選之後，民進黨內就掀起對大陸政策檢討的聲浪，並組織了多場討論會，其中涉及陸生政策那場就是賴清德本人來主持，此後陸陸續續也都有過一些朝向放寬的政策討論，但最終都是不了了之。原因無他，就是綠營支持者的強烈反對。

顯然，賴清德或者民進黨已經深陷自己多年來成功打造的反中環境之中，到如今已經屬於作繭自縛的困境。陸生健保議題就像一個照妖鏡，照出綠營支持者和政客是多麼不理性，因為不分藍綠的執政團隊都已經清楚表達，陸生群體的健保支出遠少於保費支付，台灣的健保體系完全不會受到衝擊反而還能小賺，但這種理性計算根本無人願意看，人們只希望看到任何大陸相關議題的抵制動作，並由此來獲得某種安全感。

陸生健保議題是這樣，陸配參政權這種更具衝擊力的議題就更是如此。換言之，正是因為有了綠營支持者的群體抵制，賴清德無論想做什麼都不可能取得進展，甚至還必須回過頭來做內部的溝通和安撫工作，在這個過程中只會進一步引起陸配群體的疑慮，想要贏得他們的支持無異於緣木求魚，將這個群體的選票拱手讓人才是最終結果。

正所謂成也蕭何、敗也蕭何，民進黨得益於多年來的反中政治操作，如今當然也要對相應的後果概括承受。反中一時爽，但不會一直爽，其後座力總會到來，輕則失去某些群體的支持，重則可能給整個社會帶來衝擊，一旦民意氛圍丕變，比如整個社會的主流民意都希望改善兩岸關係，那麼民進黨就很難招架這種洪流。而對綠營的政治人物來說，就看最後是誰成為那個接盤者，這也是民進黨內每一個有志於大位的人，都應該提前思索的重要問題。