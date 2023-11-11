《蔣中正日記》回台出版，曾長期隨侍兩蔣的錢復，提到當年赴美查閱228事件往事，強調「官逼民反」一說，但衡諸蔣日記與檔案，這一認知並不準確。

民國95年2月24日，時任台北市長與國民黨主席的馬英九，便稱228事件「官逼民反」，非族群問題，國民黨本身也未參與，這種說法透過媒體與教育不斷的傳播複製成為基調，顯有政治用意。

陳儀是一個堅持理想的人物，而光復台灣更是一項困難無比的任務。

民國35年10月21日，蔣中正伉儷首次抵台灣視察參加光復周年慶，台民各地熱烈歡迎，爭睹風采，《中央日報》名記者李荊蓀發表〈台情平議〉系列報導，描述陳儀「軍人出身，行政經驗充分，有抱負，有理想，堅定不移，剛愎自用，武斷的可愛，常自比推行新政的王安石」。

蔣中正任用資歷較其更深的陳儀，賦予在台全權，出於對台重視，要將台灣從日本殖民地，化身為中國的一省，台灣當時完全通行日語與日制，戰後凋敝破敗，這項工作無異今日臨時接管戰後的異國，困難重重，蔣中正曾評述陳儀為台灣戰後的復員與初期發展奠定基礎，「收復台灣，勞苦功高」。

所謂陳儀任用非人，更非事實，嚴家淦、任顯群、謝東閔等「執楫理財士」，皆出其識拔；孫運璿、汪彝定、陸潤康等台經發展的功臣，也都在此期間來台服務。陳儀延攬了原在大陸的台籍菁英回台，也擬定了訓練甄拔台灣本土才俊的組織與制度；後人皆稱陳誠推動「三七五減租」，陳誠則表示自己是繼續執行陳儀當年規劃。

蔣中正在日記中批陳「平日既以虛矯自飾為能，事發又不及時採取有效措施，迄至禍已燎原，始行求援，可痛。」當時他忙於華北、延安戰局，認為局面堪稱「一蟻潰堤」，焦頭爛額，對突如其來的台灣事件，自然不滿。更嚴重的是，美國大使司徒雷登向蔣提出局勢緊張，準備撤眷離台。美國國務院有心人士，可能以託管論，影響國家主權領土完整，非同小可，就在同一時間，蘇聯欲在美蘇英法四國外長會議中討論中國問題，國民政府抗議干涉內政。因此蔣中正迅速派出整編第21師來台，並由國防部長白崇禧巡視台灣，白一抵台便鄭重宣告，台灣為我國海防重鎮，對外人的弦外之音，不言可喻。

228事件的背景，是蔣中正自承的「軍隊調離為主要原因」，陳儀也認為台局安定，同意調離部隊。事件發生時，台澎僅有國軍五千餘名，不暇自保，全省行政機關癱瘓，搶掠武器四起，這當是蔣指責陳的「虛矯自飾」，但蔣日記並未指斥陳儀有何大的施政問題，陳儀請辭，蔣中正仍復電「主持善後，勉為其難」。

白崇禧來台前，是曾與蔣談及調陳之意，但白抵台後，瞭解暴亂實為中日戰爭未了因素，急電蔣緩議，蔣立批示：「陳長官查辦案亦已打消，勿念。」。

3月18日陳儀辭職，蔣親筆函復，謂陳「收復台灣，勞苦功高，不幸變故突起，致告倦勤，殊為遺憾，現擬勉從尊意。」事後陳儀離台赴滬，民國37年局勢危殆，蔣中正力請陳儀主持浙江省政，顯示了對陳儀的信任。

民國36年11月25日，蔣中正致電新任台灣省政府主席魏道明，請其端正政風，還稱陳儀主持台灣政務，「尚刻苦之風，尚無顯著貪污情況」，如果這樣下去，「台灣政治再有失敗，則台灣恐非我有，是無異斷送台灣也」，顯然蔣中正對於陳儀操守並無質疑，而保持國家的領土完整與主權獨立，並使民眾得以安居樂業，才是蔣中正思考台灣問題的核心之重。

（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）

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