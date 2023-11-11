根據日前法新社報導，一名13歲巴勒斯坦女孩巴茲，在迦薩南部甘尤尼斯納瑟醫院每次睜開眼，看著失去雙腿纏著繃帶的下肢時都會說：「我不想要假的腿」，讓人讀後痛得揪心。

女孩巴茲犯了人間什麼天條，要被炸掉雙腿？13歲正要邁入少女，亭亭玉立，誰有取走她即將發育成性感美麗雙腿的權力？猶太教的神？還是教會裡面的長老？我們要不客氣的說，是以色列獨夫尼坦亞胡，以及幫凶美國總統拜登。

中國有一個「我不殺伯仁，伯仁因我而死」故事，出自《晉書‧列傳三十九》記載晉室重臣王敦起兵作亂，其弟為了請罪，一大早王導帶着王氏子弟一百餘口，跪在宮殿門前等候皇上發落，這時周顗進宮，王導希望周顗能替他説些好話，周顗裝沒聽見，頭也不回走進宮去。周顗見到皇帝，説王導是個忠誠的臣子，為其説盡好話，皇帝採納了他的意見，不殺王導。周顗出宮，這時王導仍然跪在宮門口等着回話，周顗不理。到了家，周顗又連忙寫了一篇奏摺，語詞懇切，替王導一家人求情。王導不知道周顗是救自己的人而非常恨他。

後來王敦總攬朝政，詢問王導周顗是南北兩大才子之一，應該做三司（司空、司馬、司寇）這樣的大官，沒有什麼可以疑慮的？王導不回答。又問如果不做三司，那應該可以做尚書令、尚書僕射吧？王導還是不説話。王敦便説如果不配為官，那就殺了他，王導還是沉默。後來王導在整理中書省文件時，發現周顗全力為他辯白的奏章，周顗其實一直在保護他，只是不在他面前表功而已，想到自己沉默不語，回家後對家人説：「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，後悔不已。

今天，以色列總理尼坦亞胡及美國總統拜登，並不是他們直接炸掉這位13歲少女雙腿，但是這位13歲少女雙腿，因你們兩位政策而斷，是不爭的事實，她絕對不是哈瑪斯，面對「我不想要假的腿」的女孩，還有千千萬萬被炸死血肉橫飛的婦孺，都是因你們而死。尼坦亞胡及拜登有沒有一絲後悔之意？我要說你們就是殺死為數約6千婦孺的凶手。

根據國防部消息，中共山東號航母編隊本周8日下午，沿著台灣海峽中線以西，南向北巡航，國防部密切追監。該艦是在上個月下旬與十餘艘共艦在台灣西太平洋進行9天演習，420次戰鬥機及150次直昇機起降，5日結束往南海，之前 國安局長蔡明彥，在立法院接受立委江啟臣提問答詢表示，中共在西太平洋有大規模軍事活動，但目前沒有看到台海戰爭一觸即發的情訊。現在該艦北上，配合之前演習，等於以U字形包圍台灣大半圈，我們人民當然不希望「我不想要假腿」的故事發生在台灣，而蔡英文與民進黨總統候選人賴清德，也不要因口中愛台灣，心中抱台獨神主牌，刺激對岸，屆時台灣一片焦土，處處是斷肢殘臂，蔡英文與賴清德要不要背負「我不斷人民肢臂，台灣人民肢臂因我而斷」的罪過？

（作者為前心戰總隊駐韓顧問 ）

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