民眾黨主席柯文哲日前公開3份民調，支持度皆贏過國民黨總統參選人侯友宜，結果一堆國民黨人士紛現身譏評柯的民調是自我安慰、加權作假，連侯友宜都說很多專家都認為民調加權後誤差會加大；但才隔一天，當過兩任總統的前國民黨主席馬英九及前高雄市長韓國瑜就出來支持「全民調」，打了一眾黨內只圖自利者的臉。

民眾黨自始提出以全民調決定由最強一組人擔任藍白合總統侯選人、國民黨卻堅持不採全民調，分別端出要全民簽下認同卡的「自創式」民主開放初選、及日式或德式加上全民調各半的方案，硬要民眾黨「呑下去」，逼得柯文哲最後提出「全民調在誤差範圍內就算柯贏也願當副的」方案。

國民黨人明明知道自己所提的那3種方式都只有利於侯友宜，明擺著就是告訴眾百姓，任何公正公平的方式都不算，只有「我可以當正的」方式，才可以拿來比賽；這簡直比一些打假球或打假拳的比賽還不如。因為打假球或打假拳的人通常不會讓人看得出來自己在作假；但國民黨提出這三招，卻是如同昭告眾人：「管你什麼樣的比賽規則，只能是我贏的方式才可以比。怎樣！我就是要當正的。」

當柯文哲終於忍不住在11月8日提出，民眾黨委託所做的3份民調，柯文哲都贏過侯友宜，藍營內又跑出一堆人反射性的批評3項民調有加權「調整」、有誤差。到底調查及加權執行過程如何都未了解，就胡亂批罵一通。

民眾黨發言人已出面一一說明，包括3家機構及其他調研單位，過去受委託進行的民調，都會針對戶籍地區、性別、年齡、教育等進行加權，以符合真實母體的人口結構，民眾黨完全未要求有所改變。但一堆政客名嘴似乎就是只想抹黑柯文哲與民眾黨，目的就像只是要讓自己人聽得爽而已，而不是要讓支持者明理知義。

國民黨中央或侯辦明明自己批評全民調誤差大，但又提出要以德式政黨民調加全民調各半進行「準全民調」評比；一下子說侯友宜自美國回台後，民調已贏過柯文哲穩坐老三、卻又不敢接受全民調的評比方式，連柯文哲要在誤差範圍內讓3個百分點給侯也不敢接受。

當美麗島電子報所做民調指侯友宜已大贏柯文哲時，為何侯友宜又不敢提出以全民調、不用讓的方式進行侯、柯的評比？難道是在懷疑美麗島電子報有造假之嫌、所以侯陣營才沒信心嗎？

國民黨如此顛顛倒倒，最後竟又指柯文哲公布的民調加權是自行「調」整、還扯說有專家們認為加權後誤差更大，完全把統計學的原理原則拿來隨便扭曲污衊。信口指說是很多專家認為加權誤差更大，但到底是哪一位或哪幾位專家說的，又沒有指名，這如同是要將統計這項科學的專業信譽拿來在這次大選中陪（國民黨）葬嗎？

就統計學理而言，為了修正偏誤、讓抽樣的樣本接近母體結構而設計的加權，目的就是為了降低誤差；怎麼會是加權後反而讓誤差變大了呢？如果真像侯友宜所說，「很多專家」認為加權之後誤差更大，那請問這些他口中的專家們，學理上何必要有加權的理論？

柯文哲在公布3份民調時就說得很清楚，只要是依據科學、誠實不欺的做民調，民調就有其準確性。在問卷調查設計及加權過程的執行面上，是否能夠精準而不要摻入人為執行的誤差，當然有賴調查執行單位的專業與客觀。但國民黨不能將各專業調查機構行之有年的加權作法，隨意扣上一個「自行調整」、「誤差變大」、「自我安慰」的帽子。如此對諸如世新大學、趨勢、求真或其他具有公信力的民調機構（配合政客出賣專業而無公信力的調查機構不算在內）及統計這門科學，豈不是一種污辱？

現如今，馬英九與韓國瑜親自跳出來為「全民調」背書，馬英九的基金會執行長蕭旭岑還出面說明，全民調過去行之有年，多數人民、尤其是中間選民也早已習慣並認可，且既是以柯侯或侯柯對比賴清德與蕭美琴，也不必擔心綠營灌票問題。

不論最後是以個人或兩人同組搭配方式採全民調，代表全民調仍是現時產生藍白合正副總統參選人的最佳方式。之前的紛紛擾擾，尤其是對柯文哲提出的全民調胡批亂罵，實在是既無必要且自曝私心。蕭旭岑另一段話說得好，中間選民才是國民黨需要爭取支持的。

而依筆者多年將心比心的觀察，眾多中間選民最看不慣的，就是不公平、偷吃步、想要硬拗包贏的步數。如為了硬拗包贏，還不斷的攻擊抹黑對方、甚至扭曲調查統計的學理客觀性，更讓中間及知識選民看不起。

如今馬英九與韓國瑜出馬一呼，希望之前那些只顧鬥氣鬧事、不講是非的藍營入士們，包括名嘴、民代及侯陣營內一些人，都能懸崖勒馬，馬上痛改前非、順應真實民意之所趨。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究員）

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