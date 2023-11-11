隨著人工智慧（AI）運用逐漸深入社會各個層面，全球對AI的安全監管和國際治理更加關切。首屆全球AI安全峰會本月初在英國舉行，會中發布全球第一份針對AI風險與監管的國際性聲明《布萊切利宣言》。與此同時，美國、歐盟、中國大陸等都在積極推動制定AI監管法規。

AI峰會 大陸角色重要

對AI監管的討論由來已久，去年ChatGPT發布，引發全球AI新浪潮，人們在對生成式AI技術感到興奮的同時，更擔憂人類是否將面臨毀滅性的風險。今年5月，超過350名AI頂尖研究人員和公司CEO簽署聲明，警告「減輕人工智能帶來的滅絕風險，應與流行病和核戰爭等風險一起成為全球優先事項」。簽署者包括「AI三巨頭」中的班吉歐、辛頓兩人，及Google DeepMind的CEO哈薩比斯、OpenAI的CEO奧特曼等人，特斯拉CEO馬斯克也呼籲建立聯邦AI監管機構。但也有人對AI治理持不同觀點，「AI三巨頭」之一的楊立昆就認為，AI應更開放並提升透明度，避免少數公司壟斷AI技術的弊病。

學界和商界對AI監管存在分歧，各國政府對AI治理的態度也有較大差異。美、日、東南亞等國家相對寬鬆。拜登政府日前發布首份AI行政命令，規範人工智慧與其開發人員，但國會至今未通過任何相關法案，聯邦政府和企業更注重AI的性能和創新，傾向透過自律和行業準則等方式解決相關風險。歐盟則透過立法途徑對AI進行嚴格監管與處罰，今年底可望通過《人工智慧法案》，對高風險AI系統的使用提出嚴格要求，並對違規企業處以高額罰款。

今年8月，大陸正式實施《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，相較先前的意見徵求稿，落地生效的《辦法》放寬監管要求，並增加鼓勵措施。上月北京舉行「一帶一路」國際高峰論壇，大陸提出《全球人工智慧治理倡議》，強調開發中國家在AI全球治理中的代表性和發言權，以彌合全球「智能鴻溝」，這是對部分國家主張「小院高牆」的回應。這一點，亦體現在大陸代表於首屆全球AI安全峰會上的表態中。

儘管存在明顯差異，美國、英國、印度、中國等20多個國家和歐盟能夠共同發表《布萊切利宣言》，應視為人類攜手應對共同挑戰的開始，能夠將美、中、歐關鍵角色聚在一起，也代表英國外交的成就。峰會舉辦前夕，反對邀請大陸參與的聲浪一直很高，前首相特拉斯還寫信給蘇納克首相，要求撤銷邀請。但馬斯克告訴蘇納克，如果大陸不參與，這場AI峰會就毫無意義。

AI濫用 台灣尤需警惕

確實，儘管在生成式AI領域，百度、騰訊相對落後微軟、Google和Meta，但得益於大陸的數據優勢和政府的激勵措施，已催生多家初創企業。據不完全統計，大陸10億級參數規模以上大模型已發布了79個。在上海的2023世界人工智能大會上，有30餘個大模型對外亮相。因此，討論全球層面的AI監管與國際治理，無法繞開大陸這個最大的AI應用市場。

近期，美國對台積電和韓國三星、SK海力士在大陸的晶圓廠給予了延期豁免，但同時進一步升級了針對大陸的AI晶片出口限制措施。一方面進行制裁，一方面尋求AI監管合作，在美國看來這是「競合」，大陸卻認為是「胡蘿蔔加大棒」難以接受，所以反覆宣稱，小圈子解決不了全球面臨的大挑戰。

行政院會日前拍板《晶片驅動台灣產業創新方案》，盼結合生成式AI與晶片促進產業創新，原定9月完成的AI專法卻腳步放緩。對AI監管太早或不當，可能扼殺發展潛力，然而，若未能及時阻止潛在濫用，例如金融系統接管失控，以及可發動戰爭的自動化武器等，將給人類社會帶來災難，處於兵凶戰危境地的台灣尤其需要警惕。AI監管的兩難，更需要全球國家同心面對。