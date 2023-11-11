澳洲是一個位於南半球的國家，在種族、語言上屬於「盎格魯薩克遜」族群。近年在美中國競爭、對抗之際，除了先後加入「五眼聯盟」、「美英澳AUKUS聯盟」、並且應美國的「印太戰略」，尋求與美軍之間的合作共同對抗大陸，並且在疫情期間呼籲追溯病毒源頭等，種種行徑均惹怒北京，使得中澳關係瞬間結凍；然而近期隨著國際局勢丕變，加上後疫情時代各國努力恢復經濟發展，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）特別前往北京拜訪中國大陸國家主席-習近平，其目的就是要尋求與中國大陸正常的經貿往來。

與此同時，艾班尼斯在大陸主席習近平面前刻意秀中文，一方面希望拉近中澳關係，二方面也期待中國大陸能在「後疫情時代」，持續選擇與澳洲進行正常的經貿往來，習近平更表示，願意推進全面的「中澳全面戰略夥伴關係」，增進兩國人民的利益；艾班尼斯訪陸前，中國大陸已陸續針對澳洲所產的「大麥、龍蝦、煤炭與木材」進行鬆綁，並表示未來願意進口澳洲的產品。

從澳洲的經濟體質來說，仍是相當仰賴出口貿易，尤其是針對中國大陸市場，澳洲至少超過25%產品銷往大陸，更有超過1/4的工作機會與外貿有所關連，從澳洲的國家利益而言，當前最重要的是穩住經濟發展，並且全面的恢復與中國大陸間的貿易往來，此舉不但符合澳洲的經濟利益，更能讓澳洲在廣大的亞洲當中，不因完全的選擇親美路線得罪中國大陸。

從「軍事安全」的角度來說，中澳之間本無領土、主權之爭，就先天上中國大陸並非澳洲的敵人，也非軍事上的競爭者，澳洲沒有理由完全需要因美國在印太地區的戰略布局，而選擇放棄與中國大陸之間的交往；這是澳洲的明確選擇，也是澳洲為求取國家生存（survival）需有的認知。

從中澳近期的互動，我們可以清楚明白，國與國之間的關係不能全然走向對抗，務實的經貿往來才是德政。從澳洲先天的經貿體質來說，出口貿易乃為該國的經濟命脈，從澳洲的國家利益來論，軍事安全僅為其中一環，無法完全兼顧澳洲人民的日常生活，更多的時候澳洲政府仍須考量自身利益，畢竟全然地軍事對抗不但會傷及澳洲本身的經濟表現，更會因偏頗的意識形態，導致澳洲的經濟呈現下滑態勢，而艾班尼斯的訪陸行，正是要挪開不適宜的對中路線，並且重新回歸一個較為務實、穩健並兼顧經濟發展的政策，才能符合澳洲的國家利益。

（作者為淡江戰略研究所博士生 ）