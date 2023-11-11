距離藍白合的死線不到10天，柯侯陣營卻還執著於如何產生總統人選，而讓選民陷於焦慮，逐漸轉成賭爛情緒。雙方還在算計何種模式可貌似公平地出線，兩人仍糾結在總統聖杯（holy grail）的誘惑，而不顧國家與人民未來發展。

柯文哲日前拋出3家民調結果，並無法說服大眾柯P在大選中具絕對領先優勢，反而更證明了民調的盲點：問什麼問題，就有什麼答案。競選總幹事黃珊珊自承民調題組為「明年的總統選舉，如果國民黨與民眾黨整合成功，合推一人參選?」，而一組答案選項為侯（無柯）、賴、郭，另一組則為柯（無侯）、賴、郭。換言之，侯或柯的支持度代表的是藍白／白藍組合的支持率，而非個人。柯勝侯的結果不過代表在藍白合的前提下，國民黨支持者比民眾黨支持者接受侯柯配，更願意投柯侯配。試問：以民調定高下，不是應模擬藍白各自參選（四腳督）的支持度嗎？上述問題設計顯然有吃國民黨選民豆腐之嫌。

國民黨的德國全民調亦不遑多讓。德國全民調包含兩題：一為柯侯／侯柯配vs.賴蕭配；二為政黨支持度，兩題各占50%比重。各家民調結果綜合顯示，柯侯配或侯柯配都贏賴蕭配，且差距在誤差範圍內。而政黨支持度則以國民黨勝出民眾黨為多，且差距超過誤差範圍。換言之，德國版全民調應可確保侯利用政黨優勢取得領先。柯陣營應是洞悉此居心，故拒不接受。

前總統馬英九則呼籲以一題柯侯／侯柯配vs.賴蕭配定勝負，可預期結果為柯侯配在誤差範圍內微幅領先。假使侯接受此投名狀，但要求柯遵守原先說的讓3%（誤差範圍），那柯P會承諾嗎？所以此題仍無法解除兩人鐵了心就是要當總統的欲念。

新加坡法官友人舉馬來西亞2018年大選為例，如醍醐灌頂。馬哈迪和長年宿敵安華基於共同反對時任首相的納吉，一笑泯恩仇，共組希望聯盟，協議如果大選結果取得國會多數，推翻國民陣線，馬哈迪將先出任首相，並在2年內將首相職位移交給安華。當年5月選舉，聯盟取得122席次，馬哈迪以92歲高齡再度出任首相。

我國憲法僅規範總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。故兩黨協議一人一半任期，先任總統者2年後辭職，換副總統即位，至原任期滿，無牴觸憲法之虞。或許外界會批評政治分贓，但與其鷸蚌相爭，拱大位於民進黨，親者痛而仇者快，這可能是最公平的解決途徑了。

這1個月來，非綠選民應已看盡了兩陣營相互放話、互不信任的醜態。如果能有選擇的話，選民應是兩人都不想投。所以，侯柯兩人應將眼光放遠，聯合執政不是單次賽局，除了2024，還有2028。但若沒有2024，則兩人也沒有2028，現任總統尚無無法連任紀錄。若柯侯兩人皆同意1/2任期，合作只剩下誰先誰後的問題，倘仍無法協調，則可以馬式民調決先後。

上周中華民國憲法學會公布的民調顯示，藍白選民對政府體制的看法高度一致，唯有程度的差異。換言之，國民黨人可以說是較老的白選民，反民進黨意向較強烈；民眾黨人則為較年輕的藍選民，政策意向較溫和。故台灣的政治文化終究趨向兩元制，多黨制只是中間的過渡。若侯柯兩陣營執意火車一路開到底，套柯P的行話，兩人選情30秒就可判定進入安寧病房，用葉克膜也回天乏術，選後也可能被個別收編，遑論2028。侯柯兩人可曾想好，自己的一念之間是賭上了台灣命運？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）