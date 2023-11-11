藍白合的總統競選搭檔問題出現九死一生的轉機！前總統馬英九公開倡議以「侯柯配」和「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」透過對比式的全民調方式，決定在野整合的2024總統競選組合；被視為藍營人氣王的前高雄市長韓國瑜，也立即跟進表態支持此議。雖然國民黨目前正式的回應仍然是要加入政黨支持度的「德國模式」合併計算，但藍營內部包括縣市長、立委與意見領袖贊同馬英九主張者不在少數，且有愈來愈多的現象，隨時都可能有戲劇性的轉變。

馬英九說出民意焦慮

早在10月25日，本報社論即明確主張「讓侯柯同列一張選票，實現藍白真正合作，這才是必須堅持捍衛的關鍵，至於誰正誰副，藍營大可接受以全民調產生，何況以現在的走勢還難定輸贏。當侯友宜與國民黨的智慧氣度以及追求政黨輪替的決心，都已經展現到這種程度，藍白合豈有不成之理？」如今經過兩周，藍白合持續卡關，時間更形緊迫，馬前總統終於忍不住跳出來講話了。

馬英九的明確表態，相當程度代表了企盼政黨輪替的民意焦慮，因為擺在眼前殘酷的現實是，藍白兩黨與侯柯陣營再這麼各說各話地槓下去，最後火車對撞的結果，不只是駕駛與乘務員完蛋，全車的乘客也會跟著遭殃，這實在是禁不得賭、更不能負氣對幹的悲劇。

在此之前，國民黨內始終不敢出現以「全民調」決定侯柯誰為正副搭檔的聲音，除了仍沉溺於「泱泱大黨」的迷思之外，也是怕被扣上與柯唱和，意圖貶侯的罪名。但馬英九在黨內的資歷與分量不同，韓國瑜的影響力與聲勢也不在話下，兩人憂國憂黨更憂民，現在挺身而出，若無充分理由，尋常「陰謀論」的帽子哪能輕易扣在他們頭上？而在形勢愈趨逼人，時機也更趨緊縮下，侯柯成配這最後半里路，也到了必須以覺悟與決心勇敢負責承擔的地步了。

許多人都說，國民黨與民眾黨的政治DNA不同，兩黨很難合得起來，這話其實只對了一半。對台灣政黨政治發展稍有認識的人都清楚，藍白兩黨的政客與選民結構，乃至對國家社會的政策偏好與走向，當然不能拿來與當年的國民黨和親民黨兩黨相比，但時代與社會演變，卻讓DNA相對較不衝突的藍白兩黨，此時因勢利導走到了一塊兒，一起站在下架民進黨的關鍵十字路口上。藍白兩黨能否組成聯合政府，為台灣民眾帶來更美好的明天，效應尚難逆料，但前提是必須先合作在選戰中擊敗貪腐喪國的民進黨，這才能立即止住繼續沉淪的時弊，也才有後續正向發展的可能。

柯侯朱明確議決三點

如果連2024的選戰都沒法取勝，其他訴諸理想的高調也都是枉然，藍白雙方現在或許認為操作支持者與中間選民對對方的反感，屆時就能獲得自動棄保的好處；但藍白各自為戰的「柯郭配」或「侯韓配」，想要比藍白合的「侯柯配」或「柯侯配」有更大的取勝率，恐怕機會都很小。尤其總統與立委選戰是榮枯連動的，侯柯若各自選，立委選戰不僅無法相互站台支援，而且藍白還會由友成敵，廝殺消耗下來，不僅賴清德會輕鬆當選總統，民進黨也會順勢繼續掌控國會，屆時悔不當初又有何用！

國民黨必須好好想明白兩個抉擇：一是如果藍白不合、單獨選，贏過賴清德的機率有多大？如果現在用全民調決定正副，侯友宜會輸給柯文哲的機率又有多少？如果前者贏賴的機率這麼小都不怕輸了，後者贏柯的機率這麼大還有什麼好怕的？

二是讓賴清德或柯文哲誰當選總統，何者對台灣或國民黨的傷害更大？藍營或許認為如以全黨之力讓柯選上總統，實在是不符成本效益划不來，卻忘了柯可能占了國民黨的便宜，但若是民進黨繼續執政，台灣可能更不堪，國民黨甚至會被團滅。

柯侯朱這3位藍白合不合的關鍵三劍客，在風雲變幻的時局裡，或許想賭一賭，但台灣的社會與人民不應該、也不願意成為賭桌上的籌碼。藍白必須明確議決以下三點：一、以全民調決定正副組合；二、侯柯兩人並列在一張選票；三、副總統搭檔方擁有組閣權。在全民監督下，不容蹉跎僥倖，盡快組成政黨選舉合作，進行翻轉政局的歷史性創舉。