晉朝存在於公元266～420年，共154年。但在這154年看似統一的年日中，真正全國統一的時間應為公元280年晉滅東吳政權以後，到公元304年李雄在漢地巴蜀建立成國（成漢），劉淵則在中原建立漢趙（前趙）之日，晉朝的統一局面就打破了。故說晉朝，像是個歷史154年的王朝，而真正算華夏統一的日子，是公元280年晉滅東吳後，至公元304年國內又冒出成漢及前趙兩個國家的時日，為時僅約24年。晉朝名似統一的王朝，實為紛亂得一塌糊塗的另外一個戰國代號。其紛亂的主要原因，就是那名存千古的八王之亂。國人常把事情辦得一團糟稱為亂七八糟；亂七者指戰國七雄的爭戰，致民不聊生，八糟者指的就是八王之亂，也搞得民不堪其苦，此非已名存千古乎！

八王之亂是晉朝成立初期王朝內部各王之間，為爭奪統治權而自相殘殺的事件，歷時16年（公元291～306年）。其背景在晉朝的司馬氏政權，主要依靠士族及官僚們的支持而取得，有點像現代國家的多黨聯合共治。假如各政團間欠缺統一的執政目標或理想，就易流為爭權奪利，自相殘殺的局面。八王之亂就是古時執政集團，無法聯合共治而致自殘的樣板。

自公元306年八王之亂結束之前的公元304年，因為內亂造成人民疾苦，包含已在北方生活的匈奴、羯、鮮卑、羌及氐等統稱五胡族人，紛紛要脫離晉朝的管轄獨立，公元304年李雄建立「成漢」及匈奴人劉淵建立「前趙」是先兆，至公元312年時，亦即八王之亂在公元306年結束之後6年，晉朝愍帝被紛亂中的胡人殺害，時在紛亂中的各士族、官員及支持者們估計約50萬至100萬間，先後向南方逃亡避難，這就是前文所述之永嘉之亂或五胡亂華。

這批先後跑到長江以南江左地帶的士族、官員及支持者們，在公元316年（晉愍帝建興四年）愍帝被殺後的第二年，即公元317年（晉元帝建武元年），聯合南方各士族，支持琅邪王司馬睿接續晉朝稱帝並即帝位，稱晉元帝，改元建武。史家乃把公元266年至316年的晉朝稱西晉，公元317年至公元420年的晉朝稱東晉。

東晉雖然接續了晉朝的帝號，但所能管轄的疆域，僅據有長江中下游以及淮河珠江流域地區，或僅有西晉原有疆域的一半。另一半的北方中國原屬西晉的管轄地，就是五胡十六國的活動地區，即在華夏中國的?史記載中，是和東晉對立的政權。這五胡十六國和東晉的對立，起自公元317年琅邪王司馬睿接續晉朝稱帝，止於公元420年東晉恭帝禪讓帝位給劉裕（劉氏宋朝），故東晉的存在自公元317年至公元420年，歷時103年。

劉裕在公元420年成立宋朝（劉宋）時，北方的五胡十六國，仍和南方的東晉或劉宋對峙，而五胡十六國又被後起的北魏逐步消滅，而使北方成為北魏一國狀態，故其後的華夏中國，南方和北方各有一個想吃掉對方的政權; 南方是宋（劉氏）、齊（蕭氏）、梁（蕭氏）、陳（陳氏） 各朝代，北方是北魏（拓跋氏）、東魏（拓跋氏）、西魏（拓跋氏） 、北齊（高氏）、北周（宇文氏）各朝代。這南方各朝代和北方各朝代的成立及消亡的時間各有不同，但基本上都是南北對立，要把對方幹掉的政權，也就是歷史上所說的南北朝時代。

史家亦常把自公元265年晉朝的成立，至公元581年隋朝登場稱為魏晉南北朝時期，蓋魏晉指晉朝是承襲三國時期的曹魏而來，南北朝則隨著隋朝的登場而結束。魏晉到南北朝之間，有晉朝既中斷又接續的西晉及東晉，且在前西晉原屬的北方地盤上，和偏安南側的東晉對抗的五胡十六國，這五胡十六國又被後起的北魏逐步消滅統一成為北方，南方則以劉宋為代表，形成南北雙方對立長達161年（公元420～581年），南朝和北朝對立存在的局面。

這局面何時結束？結束於公元581年，是年楊堅承襲北朝的北周（宇文氏） 建立隋朝。公元587年楊堅隋文帝楊堅先廢掉存在於南北朝之間的半割據政權西梁（蕭氏）。公元588年，楊堅以其次子普王楊廣為帥，發兵52萬，分陸路三路大軍，從揚州、六合（在建康東北方）及合肥三地，向南方的陳國（陳氏）的首都建康推進；同時有水軍兩路，一自襄陽沿漢水，另一由荊州沿長江直撲建康，建康陷落，南朝的陳朝（陳氏）滅亡，隋朝統一了華夏中國。北方隋朝立國的時間是公元581年，在公元589年滅南方的陳朝（陳氏），故南北朝真正成為一朝即隋朝的時間是公元589年，因史家習慣上以朝代的興起為主，故而把隋朝成立的公元581年，當成南北朝消失的時間了。

魏晉南北朝自公元265年晉朝成立起算至公元581隋朝的建立，共歷時315年，這段時間比華夏中國的戰國時期（公元前476～221）的255年還長了一個甲子60年，可想見其對整個華夏中國文化思想、社會、政治、經濟、農工技術等等，必定帶來重大影響。從大歷史觀點看，亂七或孕育了秦漢，八糟亦或孕育了隋唐，漢唐雄風，似皆有艱困的前奏。

（作者為前中科院第二所資深研究員）