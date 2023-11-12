台灣民間全民防衛組織「黑熊學院」院長沈伯洋指出，要讓全台人民培養「抗敵意識」，主要目標要讓民眾了解戰爭、知曉戰爭、應對戰爭等，進而開設軍事課程強化自保能力，最後期待學員擔綱軍事戰爭中的專職角色，能在戰時保護自我且避免干擾社會內部、正規軍隊以及政府整體運作。這與世界各國在「現代戰爭」的專業觀點恐怕大相逕庭，反而呈現一種政治正確的「熱戰兵推」。這種宣揚「抗敵意識」的操作，無異於哈瑪斯激進組織，保衛人民無能，反而只會讓人民陷於戰爭水火，讓人民情何以堪。

黑熊學院服膺抗中保台的政治正確，進行鼓吹戰爭的兩岸兵推眾所皆知，但缺乏了側重軍事武力的現代戰爭，一味偏向激化意識形態的中國對抗；當總統蔡英文邀請沈伯洋到民進黨發表演說，表示認同理念且指示由內政部作為窗口，看似政府機關與民間組織的「官民合作」，卻以政治正確反將中國視為地球上的「唯一敵人」。

黑熊學院創立號稱推廣「全民防衛」，對比「現代戰爭」概念根本判若雲泥，聯電前董事長曹興誠捐助六億資金給「黑熊學院」，喊出三年以內訓練300萬名「黑熊勇士」，彷彿義和團式「扶清滅洋」的口號轉世投胎，卻被總體戰力、軍人掛帥、後勤民防戳破在「抗中保台」背後的政治正確仍陰魂不散。

總體戰力掛一漏萬

總體戰力（Total War）是指一個國家動員所有相關資源，摧毀敵對國家參與戰爭能力的軍事型態，以第一次世界大戰德國名將魯登道夫為代表的「總體戰」，便是動員一切軍事力量來為戰爭服務，但是人民參戰並非主軸戰術；綜觀世界各國軍隊早在現代戰爭運用各種武器，隨著工業革命以及科技發展，舉凡戰車、潛艇、飛機等，已經成為軍事武力的重要標的，可見能夠掌握國防科技在現代戰爭上才能發揮總體戰力。

黑熊學院卻在「全民防衛」上沒有定位是要訓練運用國防科技協助作戰的「民兵」，還是提供戊守的「民防」？無法嫁接國軍單位來做戰力加陳，一味倡導提升民間的「社會韌性」，顯然已將戰爭置入「理想主義」；民進黨與黑熊學院在「第五屆兩岸情勢兵推營」上表示要為台灣培養國安人才，卻不是在國軍單位扎根，如果單靠政黨民間附隨組織，如何真正發揮現代戰爭所需要的總體戰力。

軍人掛帥無以復加

軍人身為國家軍隊現役武職人員，除了保衛國家安全也有政權穩定功能，依照各國「全民動員」參戰必先基於國家戰略的指導原則，定調走向為「有限戰爭」還是「無限戰爭」，才能納入全民抵抗的戰略思維；唯有軍人在效忠國家的角色上責無旁貸，執政者必須表明戰爭中的國家意志，例如人民、土地、政府、主權排序為何，畢竟也會連帶影響人民的參戰意願，因此現代戰爭中的職業軍人才是主角。

黑熊學院是以支援軍事部門與否劃分「全民防衛」與「傳統民防」，認為支援前線就會弱化後方；然而強調穩定後方「民生力量」，就會相對降低前線「軍事戰力」；黑熊學院若自詡為戰爭補充機制組織，在軍事的專業性上就會面臨考驗，也會取決民眾是要加入黑熊學院還是國軍行列，在現代化部隊的考量上恐怕難以取代專業軍職的訓練機構。

後勤民防多頭馬車

台灣國防部全民防衛動員署編制「國防部全民防衛動員署後備指揮部」，主要任務策劃執行後備軍事動員、服務、管理、民防等工作，2022年再將「後備司令部」納入，配合一般民眾教育召集，給予後備軍事訓練課程；後勤部隊本身具備作戰能力，目的在於協助前線軍事動員結合後備戰力，達到「後備守土」的戰略意涵，隸屬常態性徵召國軍後備部隊，現代戰爭也會確保戰時後勤民防可以派往前線作戰。

黑熊學院究竟是「志工單位」、「倡議團體」還是「民防組織」？抑或偏向「壯闊台灣」的智庫型態？未來是否會朝「國土防衛部隊」的目標邁進？這類號稱民間發起定位不明的武裝團體恐怕難有嚇阻效應；在任務的轉型上能夠配合軍方後勤單位才是根本，也應超出個人、地域及黨派關係，而非打著抗中保台的政治正確，而讓各種後勤民防陷入多頭馬車難以調度。

黑熊學院在培養台灣人「抗敵意識」之前，應先建立「現代戰爭」的專業素養，若是盲目崇拜政治正確的「熱戰兵推」，就會浪漫化殘酷戰爭；進而陷入抗中保台的「意識形態」，販賣亡國感激化對立。黑熊學院在總體戰力、軍人掛帥、後勤民防等面向上已經走向政治正確而非現代戰爭掛帥的軍事戰略，掌握國防科技在現代戰爭上才能發揮總體戰力，而非單靠政黨民間附隨組織；正視職業軍人才是現代戰的主角，專業軍職的訓練機構難被業餘團隊取代；避免後勤民防陷入多頭馬車難以指揮，能夠派往前線作戰才能有效嚇阻而非被動防衛固守。

當蔡政府在2024總統大選前夕推出一系列的「戰爭活動」，「黑熊學院」企圖以「第二軍隊」異於國家化的編制越俎代庖，加上「全民動員法」以及「警察軍隊化」等短線炒作，與其另編新軍、動員、戰術不如針對國防政策的現代化上通盤檢討，遑論灌輸平民百姓浪漫想像而隱匿悲慘現實的殘酷戰爭。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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