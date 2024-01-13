2024年國會大選一如預期，國民黨、民進黨、民眾黨三黨不過半，民眾黨居關鍵樞紐地位。藍、白一路下來似乎合作的成分大，但綠在選戰後期，前台北市議員呱吉出面點出民進黨與民眾黨在諸多政見上的相似度遠大於藍白，所以不能排除綠白合作的可能性。看來，三黨在國會中的互動及競合，權謀詭詐的心機、手段較勁，怕是成為日常，一如西方以「霸術」一書著稱的政治思想家馬基維利所揭露實務政治的本質。

三黨的合縱連橫、權謀演義，或從立法院的正、副院長選舉即開始。雖說，自國民黨提名韓國瑜為不分區立委的第一名後，黨內的共識就是韓將出任立法院院長，他在各地助選時，「院長好」的呼喊，也不絕於耳；但藍自身未過半，必須有民眾黨協力；而該黨主席柯文哲，向來似與韓國瑜頗友好，競選過程中，甚至想找其搭檔為副總統；未成之後，則不時用話術暗示與韓之友善關係，其競選造勢的群眾，據稱是由柯粉、韓粉及郭粉所共構。

依此脈絡，民眾黨似應無懸念的在立法院支持韓出任院長；但柯P從來不是省油的燈，大選之後，他個人及政黨的得票紀錄，更墊高他擺姿態、談條件的本錢；再加上從來不吃素、離間力不是一般的民進黨，怎會坐視藍白合推立法院正、副院長的戲碼理所當然的上演？國民黨雖亦有權鬥的歷練，韓國瑜也夠刁鑽靈活，但面對柯文哲的善變，民進黨的狠辣，恐怕出招也得出其不意，又剛柔並濟吧！

立法院正、副院長產生後，三黨不過半的國會，會不會強力杯葛行政權，造成議事效率的低落呢？坊間多以陳水扁時代的朝小野大所形成的少數政府為參照本，直接推論阿扁時代應最慘，法案通過最少；而李登輝、馬英九和蔡英文三任總統，都很幸運的有國會多數，能較順暢推動政策法案。其實這樣的認知，並不完全正確。

一方面，目前國會的三黨，和阿扁時代面對的國民黨、親民黨合起來的多數，情況頗有差異，國親有某種系出同源的牽繫，易穩定合作，柯P則自認和國民黨DNA不同，在議事攻防上，可以預見民眾黨的自主性，藍、綠皆得想方設法在不同議題上，取得與其結盟的機會。

另一方面，即便是行政權擁有立法院多數的完全政府，也不見得推法案就順利，馬英九的第二任，尤其自2014年太陽花之後，在立法院能通過的法案，比阿扁任何時期都少很多，立法院的院長其實是另一權力核心。

總之，如馬基維利所言，權力本質充滿算計及設計，而目前三黨不過半的國會，怎可能不馬基維利？

（作者為國立中山大學政治所榮譽教授）