此次大選，其實早在柯文哲撕毀藍白協議那刻起就已宣告結束。國民黨當然必須深自檢討，但柯文哲長期自稱「民調第一」，如今海水褪去，證明是謊言一場，不只欺騙最支持他的年輕人，更辜負期待下架民進黨的6成台灣人，讓台灣在全世界的注目下，成為迎向兵凶戰危的灰犀牛。

柯文哲參選以來，始終相信競選總幹事黃珊珊餵給他的假訊息，相信自己民調領先，不必屈居副手。君悅飯店事件後，柯文哲把牛皮吹得更大，從原先「柯侯配」勝算最高，喊到「柯盈配」民調第一；他在投票日前，雖然還有機會主張「支持政黨輪替」引導選票集中，但他顯然仍活在母姊會營造的假象。如今酒店打烊燈光打亮，說好的義無反顧拚一次，原來是義無反顧騙一次。

2021年，《經濟學人》已認定台海是世界上最危險的地區；如今選前，全球政治風險評估機構「歐亞集團」直指賴清德與澤倫斯基、納坦雅胡並列為「美國的危險朋友」，意味著這場大選確實是戰爭與和平的選擇。

尤其，賴清德在選前已不避諱稱中華民國是災難，勝選後的他，當然更不可能依美方學者建議在520前凍結《台獨黨綱》。除非賴清德突然轉性，否則以他「擇惡固執」的性格來看，兩岸衝突更趨嚴峻是必然趨勢，今天過後，台灣極可能就此從繁榮走向衰退。

派對已經結束，台灣前途動盪。投給柯文哲的人是否開始覺得受騙？他當然會試圖4年後再拚一次，但牛皮吹破後，如果柯文哲在新國會又選擇「綠白合」，與他口中「比國民黨更可惡」的民進黨合作，別說他個人難以保溫4年再戰一次，民眾黨也將注定更快速的走向泡沫化。