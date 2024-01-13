2024大選塵埃落定，賴清德的「少數政府」與「少數國會」的雙少數結構，把中華民國的民主政治帶進新篇章，民進黨8年「完全執政」地位的喪失，延緩了兩岸關係滑向戰爭與衰退的危機。更重要的是，當美中共管台獨戰略默契重新建立，美國首次暗示不反對兩岸「和平統一」的美中關係新形勢下，無論賴清德遵守「蔡英文路線」，或另闢「務實台獨路線」蹊徑，恢復兩岸大交流對台灣最有利。

在野制衡 美中共管

選前最後時刻，藍綠白三方都展現各自民意實力，但外界普遍認為賴清德當選機率最大，因而關注點全部放在選後台海風險的管控上。美國國安會召開線上簡報會，重申不支持台獨，並罕見表示美方對兩岸和平解決歧見的最終結果不持立場，暗示不反對和平統一。全球頂級政治諮詢公司歐亞集團指出，賴清德是納坦雅胡、澤倫斯基齊名的「美國危險的朋友」。各大外媒對2024選舉的兩大焦點，其一是台灣民主，其二就是台海和戰。

賴清德的戰爭風險已成為全世界的「顯學」，也成為美中雙方擱置爭議、拋棄前嫌，重新坐下來就台海風險展開溝通、達成默契的動力。因此，選前一周內，美中外交、軍隊、商務、執法、氣候幾乎在同時間重啟實質性對話，大陸外長熱門人選、中共外聯部長劉建超親赴美國與國務院、白宮國安會高層以及智庫學界會面。美中上述密集政治動作，釋出兩個重要訊息：

第一，美中高層各管道的溝通，不會因台灣2024選舉結果而發生改變，即便賴清德勝選後，大陸可能採取警告性動作，也多處於形式意義。因而，雙方非常有默契地將外交、軍隊、商務、執法、氣候各管道的正式對話，趕在台灣選前舉辦完畢，說明美中都做好充分準備，不讓賴上台後兩岸關係的短期動盪，衝擊美中關係大局。

第二，美中溝通中最核心的外交、軍隊兩大管道，料已經充分就賴清德勝選後的各自動作「套好招」。例如，劉建超與布林肯、白宮高層的會晤，被普遍解讀為雙方就賴上台的戰略溝通。美國國安會簡報會上重申不支持台獨，以及美方派出代表團來台，相信都是華府希望「管住」賴清德的行動。再如，美中不久前在華府舉行國防部工作會晤，管控台海擦槍走火一定是重要主題。

賴清德上台後，內有在野黨在國會的制衡，外有美中對管控台獨的共識，兩岸關係不會過於悲觀。首先，民進黨是否要檢討《台獨黨綱》，將遵守中華民國憲政體制下的兩岸關係，寫入民進黨新決議文，相信這股力量不止源於綠營內部，也會來自美國。其次，大陸和平統一方向不變、寄希望於台灣人民的對台政策不變，兩岸交流、開放、融合的路線也會延續。同時，作為少數政府，賴清德必須要思考，在美中共管台獨的默契重新確立後，只有透過兩岸民間的交流開放，來舒緩過去8年的兩岸緊張，才會有利於自身執政，否則只會淪為第二個陳水扁。

擱置爭議 改善關係

無論是蔡英文政府的最後看守期，還是即將接棒的賴清德政府，都應維持兩岸交流之門的敞開。民進黨在選前開放陸生納健保、撤除赴陸團客禁令、歡迎大陸團客和自由行無限制人次來台，這些承諾都要說到做到，而且要盡快兌現。此外，民進黨政府在選舉期間對大陸、港澳媒體來台採訪的重重設限，也應在選後及時解除，愈讓大陸媒體、網紅、遊客走進台灣，大陸民眾才會愈認識到一個保有中華文化、善良可愛的台灣社會，兩岸才會離戰爭愈遠。

在民間交流的開放之外，蔡英文、賴清德政府的交棒期，也必須要在兩岸經濟開放議題上，做出真正務實的決定，那就是認真因應大陸對台貿易壁壘調查的結果，就事論事地改善不對等的兩岸貿易結構，檢討對大陸商品的關稅。大陸目前中止的只是部分ECFA早收清單的關稅減免，並非中止ECFA協議，民進黨要看到其中的迴旋空間，在保護台灣核心產業安全前提下，放手讓兩岸基層民生經濟交融。

中美共管、在野制衡，是未來4年兩岸維持和平穩定的方程式，也是民進黨、賴清德不得不面對的政治現實。促進兩岸民間、文化、經濟的大開放，擱置兩岸政治爭議，賴清德必須做，北京和華府也應要求賴清德這樣做。