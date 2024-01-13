算算我駐點中時專欄已8個年頭了，第三度書寫總統大選。很遺憾地，雖然期待奇蹟出現，但就如民調預測的，賴清德以得票率40%贏得總統大選。這樣的選舉結果印證了藍白不合不會贏，侯柯爭當主角的後果就是辜負了60%選民的心意。

所有外媒都認為此次選舉結果將影響台海關係，甚或成為繼烏克蘭及迦薩後的第三軍事熱點。若逕行解讀選舉結果為親美的勝利，不如說是「維持現狀」。美國在選舉初期對3位候選人並無明顯偏好，原因在於賴清德過去一直標榜自己是「務實的台獨工作者」，讓美方擔心他可能是「危險友人」。

然而，當賴清德選擇蕭美琴為他的副手時，美方相信蕭會做好守門人的角色，確保賴不會擦槍走火，釀造台海危機，成為美國負擔。故賴蕭搭配統治台灣，最符合美方戰略利益。蕭美琴擁有連賴清德都比不上的美方信任，也會是最有實權的民選副總統，絕不是呂秀蓮的「深宮怨婦」版再現。

既然賴清德當總統的台海危機已被控管，不滿民進黨施政的選民就人設而非政策主張投票，以致棄保效應沒有發生。顯然侯友宜的人設無法搏得年輕人及六都選民的青睞。若再回溯至2020年總統大選，國民黨縣市長之前毫無中央歷練，直接挑戰總統大位，都出現人設崩毀問題，使得選票拓展十分困難。

可以預見，國民黨政治人物未來4年依然沒有中央歷練的機會，再加上美中台關係已成國民黨的阿基里斯腱，若主事者不痛定思痛論述解決之道，包括加強對美溝通，重返執政只能永遠是夢想。

另一方面，「誤差門」及「君悅門」事件讓柯文哲也失去淺藍及中間選民的信任，以致選票無法移轉。尤其不分區立委票數比總統票少了將近60萬，結合2022年黃珊珊北市慘敗，顯示民眾黨一人獨大特性，說是政黨，更像是粉絲俱樂部，柯粉只鍾愛一人，不會愛屋及烏。換言之，民眾黨未來很難在各級選舉中有所斬獲，是否又如過去台灣所有第三黨的經驗，繁花一場？

民進黨在立法院未過半，台灣至此走向前司法院副院長蘇永欽所言的雙少數總統。阿扁經驗猶未遠，而賴清德的鴨霸個性在台南市長時期早已展露無遺，定會貫徹贏者全拿，甚至60%選民詬病的黑金、色情及詐騙只會變本加厲，台灣政壇更增紛擾。

為今之計，兩大在野黨在立法院應合組監督聯盟，主動出擊，要求對行政院長實施不信任投票，透過立法院運作與監督，讓民進黨分享權力，否則無以謝60%選民之託付。

中國大陸應不會滿意這樣的選舉，但也有應對之道。預期大陸將會更進一步壓制民進黨政府的空間，但加深、加廣對台灣人民的優惠措施，以凸顯台灣「友陸」的一面。如此一來，台灣未來4年仍要在美中衝突格局下，尋找夾縫生存，而賴清德過去在行政院的治理經驗，實在無法期待。未來4年，台灣是否又要繼續內耗，這或許就是所有台灣人都要承擔的原罪！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）