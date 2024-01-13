充滿懸念、變化難料的總統大選揭曉，既有不太意外的結果，也有令人想不到的發展。前者如民進黨賴清德當選總統、國民黨在區域立委取得佳績，這兩者其實都可從選前相關的民調看出端倪；後者則如民眾黨柯文哲的表現超乎外界預估，並沒有如最後民調所顯示的陷入低迷，在藍綠兩黨夾殺下，反而柯的總統與民眾黨立委的得票表現均頗不俗。

放到台灣民選總統的政治座標上檢視，首先這次結果被認為與2000年的陳水扁當選總統極為相似，一是賴清德以得票率4成和3成9的阿扁一樣，都是未達半數的少數總統，二是民進黨也和當年扁時代一樣，國會席次未能超過半數。但不一樣的是，阿扁當年了解尚欠缺實力，能夠延攬國民黨的唐飛組閣，而今時空環境迥異，不僅賴清德很難收攬在野黨人入閣，現在立法院的戰況亦必然比往昔激烈，這都限制了賴可能的發揮空間，也為未來政局的穩定性投下諸多變數。

其次是與上一任相較，蔡英文因817萬天花板般的得票數，加上民進黨國會席次過半數的完全執政，形成兩任8年的一黨專政與民選獨裁，但賴現在已無此條件，在蔡英文8年來不斷損耗人民信賴與耐性下，導致他選成少數總統，對於前任留下的諸多貪腐弊案、箝制言論自由與大學自主的病態，賴究竟是記取教訓、好好改革？還是繼續「尊蔡」與黨內派系妥協、得過且過甚至變本加厲？很快就必須面臨檢驗。

尤其賴清德的獨派色彩，連綠營的美國老大哥都無法放心，在成為國家最高領導人後，面對更多變的國際環境、更險惡的兩岸關係、更受到監督制衡的立法院，賴是更謙卑收斂？還是更一意孤行？完全無法預估。

此次總統大選有三個重要的概念，一是政黨輪替，二是藍白合，三是棄保，選舉結果已證明三者其實並不相干，「三腳督」雖然形同保送賴清德當選，但這6成想要政黨輪替的民意卻未必相通，甚至是不同的新世代與新思惟；當藍白兩黨合不成、各自選時，柯P的支持者仍是堅定地投票給他，並不受到傳統棄保效應的影響。

這說明了台灣的民主政治發展，已經明顯出現政黨板塊的重組以及世代交替的現象，在民進黨經由課綱改造教育出的「天然獨」世代之外，具有超越性思考、厭惡老派藍綠的更新世代已成為創造台灣未來走向的新力量。可以預見，暫時沒有民選職務的柯文哲，並不會因此次選戰的敗北而銷聲匿跡，而是轉型修煉，以待再起，民眾黨則是站穩腳跟，扮演更積極的第三黨角色。

一個弱勢但難以預料的總統，一個火力強大、充滿新銳的強勢國會，在三黨政治的激盪下，將使台灣進入新的戰國時代。

（作者為資深媒體人）