台灣選舉史上，未曾如此引起世界矚目。全世界憂心者，最怕台獨工作者當選後，兩岸會不會開戰？台海若成戰場，世界經濟會大衰退，好不容易建立的世界經濟體系會大崩盤，因此各國大媒體都來台灣觀戰。

從選舉結果來看，這次民意所顯示的意向卻是非常值得探討的。首先，不管美中各方都應體認到，這是台灣民意的抉擇，無論滿不滿意，都是必須接受的民主結果。

放棄台獨改善兩岸關係

其次，一如選前民調所預測的，有6成民意要下架民進黨，但問題是下架的選票必須集中，若分裂將分散票源，讓民進黨漁翁得利。但在這過程中，藍白合作破局，心機算盡，最終以分手收場，藍白支持者已各自分裂投票。這就是投票結果所顯現的，6成民意站在民進黨的對立面，而侯柯約居3成3、2成6。賴清德以4成得票率，輕鬆贏得總統大位。

然而，4成選票即意味著：這是一個不具全民代表性的執政者，他所聲言的台獨路線不被大多數台灣人認同。選舉過程中，賴清德甚至說出願意與習近平餐會，也再三抹紅侯友宜與柯文哲，但無法改變他的台獨形象。因此在選後記者會上，他立即表明願意改善與大陸的關係，以對話取代對立，以開放取代圍堵，未來將採取更多交流政策。然而國際媒體仍多所疑慮。換言之，賴清德如果不能在實際政策上有所行動，仍難以改善兩岸關係，取得國際的信任。而台灣經濟在國際的壓力下，也將面臨更多的困境。

第三，未來政局將是一個「小政府大民間」的時代。低得票率的賴清德缺乏執政完整性，除非與在野政黨合作，否則將寸步難行。因此朝野合作，走中間路線，調和民間各種利益衝突，降低意識形態矛盾，這將是賴清德必然的難題。這和蔡英文高得票時期的執政已不可同日而語。

眼前最大的挑戰仍是國際壓力。賴清德的台獨路線一直是美國最感疑慮者，這也是選舉期間「疑賴論」的由來。美國一直以維持現狀、維護亞太和平做為兩岸政策的最高指導原則，未來若要貫徹此一意志，必定會加重對賴清德施壓，要求他表態放棄台獨路線。因此賴清德上任前的首要課題，即是如何應對美國的要求而有所回應。即使是從賴清德本身的利益考量，未來若仍想連任，就不得不回應6成民意的共識，改弦更張，放棄台獨主張，否則連任將困難重重。

台灣新世代的政治風向

從更大格局來看，兩岸關係仍是台灣命運的重中之重。中國大陸的動向將影響台海的安危。而這一次選舉結果表明，台灣絕大多數的民意有6成是不支持台獨，要求和平反戰的。因此中共應重視台灣的民意，降低對台灣的武力威嚇，甚至在關稅壁壘和ECFA早收清單上，以更為溫和的善意政策，恢復兩岸之間的交流。而賴清德更應在承認憲法與九二共識的前提下，與大陸恢復協商對話，重啟開放交流大門。這一點賴清德應先採取主動，才能掌握談判的先機。

這次選舉的結果，達到一種微妙的平衡。「小政府大民間」意味民進黨必須回應民意，以開放的兩岸政策，爭取民心，維繫兩岸和平，才能順利開展國政。一如陳水扁時期，兩岸雖有政治上的緊張時刻，但在經貿與文化的實質交流上卻大步開放。這經驗非常值得賴清德參考。

柯文哲雖未當選，但他仍有2成6的得票率，民眾黨在國會有8席，未來國會的合縱連橫，將少不了他的角色。他和過去親民黨的不同在於：親民黨更像是從藍營分裂出去的淡藍，而柯卻是從藍綠吸收了選票。特別是這一次選票的移動，更代表著一股年輕選民對藍綠舊政治、老人政治、家族政治的不滿，特別是一直標榜新政治的綠營，早已變成新黨國體制，而政二代、家天下的習氣，更是彌漫在各個選區之中，為新世代所厭棄。

柯文哲所代表的，是一種新世代的憤怒，民眾黨雖然還未成形，卻隱隱然看到年輕世代在找他們的政治代言人了。這風氣，將是任何政黨都不能忽視的。不管是藍綠兩黨，或者是海外的美中兩強，也都應看到台灣新世代的未來政治風向。