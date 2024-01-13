總統選舉已經落幕，由賴清德當選第16任中華民國總統，這次選舉相較於歷屆選舉，過程相當平和，只有激烈且尖銳的政治攻堅，沒有任何人刻意營造流血或突發的政治事件來得利，誠然可謂台灣民主政治的一大勝利。如何解讀賴清德的當選呢？有三個角度可反思：

其一，這反映出外部因素始終是總統選舉的關鍵抉擇。賴清德不論在擔任立委、台南市長、行政院長與副總統任內，都有很多值得檢討的政績，但依然有超過4成的選民願意投票支持他，這顯示出這些選民對於中共可能武統台灣的恐懼與反對心理，只要武統台灣的威脅一日不去除，民進黨就會是持續得利的陣營。

其二，這反映出藍營的基本盤已經嚴重老化甚至鬆動。儘管國民黨在區域立委與不分區立委的表現不俗，但因為對國家定位的論述已經受到綠白兩大陣營的嚴重夾殺，即使基本盤都回歸，展現難得的團結氣氛，都無法阻擋賴清德視中華民國如神話或災難，可見這30年來的教育改革已經根本質變台灣人的自我認同。

其三，這反映出年輕人已經一面倒正在放棄藍綠陣營。不論藍營如何的呼籲，柯文哲都不願意「藍白合」，堅定要邁往自己心目中改革台灣政治的道路，更有大批年輕人聲稱「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，不論柯文哲所謂的改革藍圖究竟如何模糊，都顯示出這些年輕選民的心聲就是討厭藍綠兩大政黨。

這三個角度都屬於民心向背的情感層面，意即人民反對共產黨的武統，厭倦國民黨的陳腐並期待民眾黨的號召，三股能量的匯聚，由於民眾黨只是響應柯文哲的一人政黨，但柯文哲本身的彈性與百變，善於觀察環境做出最有利的決策，其不太可能跟國民黨在立法院合作，而更容易轉回跟綠營合作來取得利益最大化。

但年輕選民本來是因討厭藍綠兩大政黨而選擇柯文哲，難道就會因此繼續無條件支持柯文哲的任何決策，藉此期待他徐圖大舉，4年後再來選總統嗎？這點不無可能，但同樣會有些年輕選民開始反思：或許大家不應該盲目支持柯文哲，但問題的癥結在於究竟該怎麼做會對未來台灣最有利呢？

國民黨要有再當8年在野黨的心理準備，這不見得是壞事，而該盤整自己剩下的各種資源，尤其要看見台灣社會正在隱然撕裂成「台灣民族主義」與「中華民族主義」對決的處境，當前年輕人已對何謂「中華文化」產生最根本的質疑，當「禮義廉恥」都不再掛懷於心中，中華民國依存於台灣的地基又在哪裡呢？

從這場選舉來看，或許有人覺得戰爭與和平的這一條線已經跨過去了。但我們不能懷憂喪志，只要我們對於中華民國還有情感，就不能不立基於台灣這種中西會通的生活經驗，對何謂中華文化構築更具前瞻性的觀點，從而勾勒出對台灣未來與兩岸前景更具有可行性的藍圖，這是選後有識者最應該展開的工作。

（作者為國立宜蘭大學博雅學部教授）

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