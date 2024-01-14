備受矚目的台灣總統與立法委員選舉，結果不出所料，由民進黨參選人賴清德以4成得票率當選總統，得票數距離過半差距很大，勢必成為少數總統。立法院選舉結果，三黨也都不過半，少數統治加上執政黨在立院沒有過半優勢，將使得立法院的關鍵性少數，也就是第三大黨民眾黨，成為兩大政黨不得不拉攏的對象。然而不論未來朝野政黨如何互動，新政府面對的將是內外交迫的處境，必須盱衡時勢推動變革，才能將台灣帶向長治久安的道路。

民進黨未來失去多數席次的優勢之後，在合縱連橫上難悉如所願，則政黨之間的鬥爭必定加劇，從而為政治穩定添加變數。執政黨如果能與民眾黨結成同盟，組成聯合政府，在行政權上結為一體，在立法權上通力合作，則可政策共議，又有國會過半優勢，則有利於決策品質與政府權力順暢運作。如果政黨在行政權上無法以聯合內閣的形式運作，只在立法權上結盟，將無法完全整合，也無法確保國會安定多數可以長期維繫。如果在野兩大黨結盟，在立法院成為多數，則行政與立法的對立將更尖銳，勢必導致政務難以順暢推動。

面對府會新的權力分配態勢，新政府再也不能獨攬大權，必須放低身段，與在野黨協商妥協，否則凡百政務窒礙難行。面對新的政治生態，新政府首先要設法化少數為多數，組成聯合內閣，跨黨共同執政，至少要在立法院組成安定多數，施政才能有足夠的支撐力。唯有朝野政黨合作，才能在立法院取得優勢席次，也才有可能化黨爭為政黨之間的協和關係。

在眾多政務之中，新政府的當務之急莫過於緩和兩岸關係，如能涵納在野黨意見，拋棄一黨堅持的意識形態，才有可能化干戈為玉帛，避免釀生重大衝突。在內政上，則要有長遠規劃，尋求各項棘手問題的根本解決，也就是化短程敷衍為長遠規劃，不只是用救濟手段拖延長期性問題；在經濟發展上，也須有長遠眼光與長程規劃，才能化衰退為繁榮，再創台灣經濟奇蹟。

新政府處理兩岸關係，首要在於恢復兩岸協商，欲達於此，必須先承認兩岸「同屬一中」，而不是兩個相互獨立的主權國家，承認基於中華民國憲法的九二共識是最便捷的途徑。有學者認為，選後的台灣必然面對中共加大反獨力道，甚至加大以「民主協商」促統的「雙重加大策略」。面對選後兩岸關係的新挑戰，新總統必須能夠整合主要政黨之間的歧見，團結各方。立法院是最重要的協商平台，新政府必須尊重在野黨，願意折衷妥協，這樣才能做好朝野溝通，也才可能在中共、在野勢力、多元社會輿論的三方壓力下，順利改善兩岸關係。

在內政事務上，除弊與興利必須雙軌並行，同時推進。除弊應以檢肅貪腐為第一要務，興利的重點在於促進經濟發展、解決勞健保破產問題以及援助青年衝破困境。這些都是陳年舊疾，應然的對策也都構思齊備，但愈是徹底的解決方案，所造成的衝擊愈大，引起的反對與抗爭愈大，從而將影響政黨選票，所以各政黨都不敢對症醫治，不是鍾愛「無痛」方案就是推拖怠慢。其中有些問題已經到了爆裂邊緣，非大刀闊斧徹底解決不可，如能源問題與勞健保破產問題。新政府必須拿出化短程利益考量為長遠治本的氣魄與方案，才可能即時阻卻問題惡化，在問題惡化到無可救藥之前採取妥適的調整措施。

在興利方面，最為緊要的是正視經濟發展陷入停滯的困境。台灣經濟成長率、出口與順差萎縮、工業產能衰退以及產業偏倚半導體的失衡等重大缺憾，政府近年來採取的對策都收效有限，問題都出在眼光不夠遠大、規劃不夠縝密、推動力量不夠強大。全球經濟現已進入第四次產業革命，發展經濟非有深邃的展望前景眼光與規劃將不足以建功。新政府應該建立強有力的財經團隊，做好引導產業轉型的前瞻性規劃。

台灣近幾年經濟停滯不前，低薪問題日益嚴重，面對全球競爭激烈的人才爭奪戰，攬才留才顯得捉襟見肘，愈益喪失國際競爭力。另一方面，貧富差距擴大，財富分配不均、社會福利不足與保險面臨破產等問題，也需要具有宏觀的視野、縝密的規劃與強大的執行力。新政府必須勇於面對國內外日趨嚴峻的局面，設法處理各方面棘手難解的問題，絕不能柿子挑軟的吃，一定要有啃硬骨頭的決心。