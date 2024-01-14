果不其然，與封關前的民調數據和順序大概一致，賴清德奪下總統選舉寶座，侯友宜第二，柯文哲第三，甚且柯文哲的得票率與得票數還比先前預估的高上許多，坐實第三勢力，叫板藍綠，合縱連橫，亦累積4年後再次參選實力，堪稱本次大選第二大贏家。

姑且不論，墨綠基底的柯文哲，是否以賴清德最大側翼自居，但賴清德這次能順利當選，非得由衷感謝柯文哲不可，要不是柯文哲堅持不顧一切參選到底，發揮個人魅力，使盡洪荒之力，凝聚柯粉選票並且極大化，才成就了賴清德；反觀侯友宜陣營除了高喊「下架民進黨」，大幅操作棄保，卻別無他法，不僅沒能如趙少康所言，將柯文哲得票率壓到20%以下，反而任其逼近30%。

殊不知，台灣年輕人時下的投票傾向只憑奇蒙子，哪管什麼戰爭與和平的選擇，何況柯粉真的都是老鐵，所以國民黨操作傳統的棄保老套，成效非常有限，選票不僅難以轉移，反而激化、衝高柯文哲的得票率，即使投白等於白投，對他們而言也無所謂，「爽就好了」！相較綠營卻是定於一尊、鐵板一塊。所以藍白不合早就保送了賴清德。

至於，朱立倫主席當初乾綱獨斷，捨黨內初選而不由，堅持採取徵召而埋下日後爭端，也無能為力促成藍白合，歹戲拖棚最終以破局告終，致使國民黨總統大位再度落空，打破先前8年政黨輪替的慣例，眼睜睜看著民進黨長期執政，而束手無策，無望取而代之，難道還想繼續戀棧嗎？

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