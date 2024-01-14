民主進步黨再贏一次的目標達成了，但這只是2000年總統大選的翻版，賴清德要面對的是總統選票比上屆整整少了16%260萬票，而立委席次也失去過半多數，減少10席。這樣的選票流失及席次下降，說明選民對蔡政府的8年施政是不滿意的居多，賴清德的順利接棒只是得利於總統選制的缺陷。

眼前的賴清德要面對在野黨共獲得836萬1487票，遠比他與蕭美琴的票數還多出277萬5468票的事實。用比例來說，他只有40.05%的支持度，在野黨有59.95%的支持度。因此他的選票及政策路線難謂是是主流路線。

同樣的在立法院，在野黨的總席次為62席，民進黨只有51席，差距11席，距離過半席次還差6席。因此立法院確定是朝小野大的局面。

賴清德在面對民進黨雙重少數的政治新局，他在勝選記者會回應，會依據憲政體制，不分黨派，用人唯才，組成民主大聯盟，為國家貢獻力量。民主大聯盟的實質是什麼，是跨黨派聯合政府，還是利誘拉伕形成國會過半，這就端賴立法院2月1日就職前的政治謀略溝通與談判。

在民國80年第二屆立法院組成前，當時的行政院長郝柏村基於對新民意的負責態度，向李登輝總統提出內閣總辭獲准。當年憲法還有行政院長同意權的設計，因此新任行政院長上任，還須立法院同意。但是後來修憲取消了立法院對行政院長的同意權規定，形成立法委員改選就職前，行政院長未必要提出內閣總辭。但2016年總統立委選出，當時的行政院長毛治國卻堅持走人，不接受馬英九總統慰留，才出現張善政出任109天的過渡行政院長一職。

當前民進黨總統選舉票數跌到剩4成，立委席次又喪失多數黨地位。這樣的雙重少數局面，行政院長陳建仁應當知所進退，為讓新總統有個政治穩定的局面，應當率先在1月下旬的行政院院會提出內閣總辭，才是對新總統新國會的尊重。

選前，兩個在野的國民黨及民眾黨都主張要推動內閣制，但修憲根本不可能達成。因此退而求其次，下任行政院長人選，必須獲得過半立委或黨派支持，行政院的施政才能得以順利展開。

當年陳水扁找國民黨的前國防部長唐飛接任行政院長，未經過朝野協商，當時國民黨無法為唐飛背書，短短139天就下台。下台理由包括與民進黨的台獨及廢核四理念不合。

這樣的假聯合內閣試驗失敗，陳水扁改任命同黨的張俊雄出任行政院長，但朝小野大局面無改，朝野對立日劇，政局陷入不安的僵局。

過去的歷史班班可考，歷歷在目。現在賴清德要擔大任，他聰明的話，就要達成政黨合作，提出多數立委及政黨可接受的行政院長人選，才能讓國政往前邁開。否則如要持續選前打認知戰及把對手繼續抹紅為中共同路人，台灣的政治必陷入死結難解。

原本蔡英文安排陳建仁出任過渡院長，讓鄭文燦形同地下院長，勝選後可順利扶正。但鄭文燦輔選的桃園市立委掛鴨蛋，形同重災區，政治行情受損。賴清德若想提名民進黨人士出任閣揆，在立法院恐將寸步難行。因此他所謂的民主大聯盟是一大挑戰，就看他從現在起如何拿出政治智慧合縱連橫了。（作者為資深媒體人）

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