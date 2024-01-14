在習近平總書記中華民族復興與中美對抗趨緩兩大因素下，大陸不至於立即對台啟動戰爭，但以灰色地帶戰爭手段對台施壓已不可避免。選前大陸藉由貿易壁壘調查，取消台灣12項石化產品適用ECFA優惠稅率，並預告擴大至農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品的關稅減讓，顯示大陸對台經貿戰略已改變。過去基於兩岸一家親、雙方經濟規模不對等的善意讓利行為，不再是主要選項，轉向強調公平互惠原則。

陸對台經貿戰略改變

相關業者憂心不已，特別是機械、紡織及汽車零組件這類中小企業，或是較為弱勢的農漁業者，深怕影響營運與生計。ECFA早收清單項下機械類關稅稅率為0%，一旦中止機械業適用ECFA關稅減讓措施，平均稅率將提高到9%，預估第1年就會影響出口額至少1成，金額恐超過新台幣百億元。而這只是機械業，整體影響之嚴重，可想而知。

面對這頭灰犀牛，民進黨政府拿不出因應對策。箇中原因，除了兩岸官方缺乏互信與溝通管道外，更重要是民進黨政府看待兩岸經貿交流的態度，始終戴著有色眼鏡與意識形態，不把北京善意當作一回事。也因如此，當大陸決定取消部分甚至未來可能全面中止ECFA優惠關稅，民進黨政府還是只能自我安慰衝擊不大，或鴕鳥式的回應「已提醒業者要分散市場風險，不要把所有雞蛋放在大陸這個籃子」，對舒緩產業所面臨的困境毫無助益。

兩岸經貿需要交流，也必須交流。這次總統大選結果，釋出一個重要訊息，儘管賴清德當選，但得票數僅4成，較上屆蔡英文減少17%。然而，在政見中特別突出兩岸交流重要性的侯友宜與柯文哲，雖未能翻轉選情，但兩者得票數加起來高達6成。顯示台灣多數民意希望兩岸關係可以在選後獲得改善，並不樂見有兵凶戰危的可能發生。

過去，賴清德一直強調，不能將台灣經濟鎖進大陸，而應走進國際，與世界各國做生意。論調看似有理，但邏輯有誤。台商深耕大陸市場，並不只與陸企做生意，更多是藉由大陸市場與環境優勢，拓展商機到全世界，沒有將經濟鎖進大陸的問題，而且，大陸早已是全球經濟的重要一分子。

根據WTO統計，2022年大陸貿易金額續創新高，達到6.3兆美元，占全球比重高達12.5%，穩居世界第一，2000年大陸加入WTO之前，不過3.6%。即便近年中美貿易衝突日漸加深，引發外界對大陸對外經貿的疑慮，但大陸外貿占全球比重依舊從2018年中美貿易戰開打前的11.8%，成長至2022年的12.5%。顯示大陸經貿持續融入世界，並未因美國的阻撓而改變。

正視兩岸經貿重要性

建立在此一基礎上，兩岸經貿其實可以扮演更重要的角色，同時發揮作用，讓台灣及大陸經濟同時受益，這不是鎖進大陸，而是兩岸互補共同進入世界。兩岸經貿雖有競爭，但產業之間是依存互補的關係。比如未來趨勢的電動車產業，台灣優勢在半導體技術與車用晶片研究，大陸則是在整車製造與系統整合，彼此若能互補合作，必能發揮事半功倍作用，擴大全球市占率與國際影響力。

這也是為何我們要一再呼籲，不管誰當選總統，都應該正視兩岸經貿關係的重要性，同時要有一定的高度與認知，避免兩岸經濟戰升級，進而傷害為數眾多的產業、廠商與人民。現階段大陸已明確表態，未來對台經貿戰略將從過去多面向讓利，轉為追求公平互惠。可預知的未來，一定會有愈來愈多的台灣產業，得面臨大陸關稅提高的壓力，甚至不排除引發新一波台灣產業空洞化現象。

新政府須務實面對、主動作為，不合理的市場保護措施應主動取消，為僵固的兩岸關係解套，避免兩岸經濟戰升級。北京也應爭取台灣民心向背，創造兩岸融合的有利條件，不要讓兩岸經濟關係惡化，影響所及不只是台灣經濟，眾多家庭的生計與企業生存也將大受打擊，這絕非兩岸百姓所樂見。