2024大選落幕，民進黨打破8年魔咒，三度拿下政權，但賴清德得票率未過半，國會也未過半數，賴喊話藍白，盼未來能一起團結合作。但看看2016年蔡英文在民進黨首度完全執政時高喊「謙卑、謙卑、再謙卑」的口號後，短短8年，獨裁、傲慢和鴨霸卻成為民進黨正字標記，誰又會對「團結」2字有所期待呢？

賴清德贏得大選並不意外，國會三黨不過半，反而讓身兼民進黨主席的賴清德首度操盤立委選戰吞下小敗仗，備感壓力；尤其不少資深立委連任失利，讓賴未來執政面臨嚴峻考驗，所以賴勝選後，第一時間表態喊話籌組民主大聯盟，用人唯才、不分黨派。

同時，蔡英文也表示未來台灣將擁有一個需要更多朝野對話的國會，並坦言，立委選舉結果代表民進黨過去施政缺少溝通、有不足的地方，未來一定會團結台灣、傾聽民意。她更溫情喊話「選舉結束就是團結的開始。」再度拋出「團結、團結、再團結」的金句。

漂亮話人人會喊，何況民進黨是最會選舉的政黨，聯合次要敵人打擊主要敵人，是綠營擅用的戰術。未來國會三黨不過半，民眾黨扮演關鍵少數角色，民進黨自然會把目標放在民眾黨身上。而選前國民黨即質疑柯文哲未來會操作「綠白合」，柯選後也沒把話說死，強調會以議題做決定，更增加外界猜疑。

說得直白些，柯就是要遊走藍綠，替自己和黨爭取最大的政治籌碼，只是，選前民眾黨喊打破藍綠，讓棄保沒有發酵，選後卻想靠藍綠夾縫吃穿，如此國會生態恐是大亂鬥的開端，也是「少數總統」賴清德內憂外患的嚴峻考驗。