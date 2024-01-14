台灣選舉，投開票雖然用的是最原始的模式，但極大限度防止作票嫌疑。4點一到，投票所原地改成開票所，完全公開，允許任何人全程錄影。並且，開票速度堪稱全球最快。不到3、4個小時之內，就知道結果。

民進黨拿到總統，卻失去立法院。國民黨總統輸了，但成為立法院第一大黨。民眾黨雖然得票是第三，立法院席次卻成長。3個黨都各自有得有失。所有其他小黨，全部團滅。不但分不到席次，連政黨補助款的門檻都達不到。再次驗證，台灣立委選舉的設計，極度不利於小黨。

選前各家民調都很準，除了民眾黨自己講的以外。柯文哲跟黃珊珊，不斷痛斥各家民調，號稱自己是第二，甚至超越賴清德。精準的利用選前10天，中選會嚴禁公開民調數字。卻告訴支持者自己要贏了。黃國昌甚至還說，已經聞到勝利的味道。

明明所有人私下看到的各家民調，跟最後開票結果比較，都算精準。我所知道的，就是賴贏侯80到100萬票。只是所有人都因為法律限制，不能公開談論。於是給了操作障眼法，很大的空間。民眾黨的公信力，算是徹底破產。但是，卻成功的用欺騙得到選票。

這次，地方派系大集結，大反撲，大勝利。號稱「四大家族」的地方派系，全勝。從新北、桃園、苗栗、台中到雲林，地方派系跟政治家族，全拿。台中跟雲林特別明顯。雲林家族，甚至可以直接掌握5席立委。這會不會影響到，剛剛通過的排黑條款？黑金會不會進一步擴大政治影響力？

雖然人民對「居住正義」議題非常不滿，可是，對於破壞居住正義的候選人，卻還是讓他們大量當選。這使得，得利的是國民黨。但國民黨卻更加受制於地方派系，跟家族政治。

國民黨內會怎樣洗牌？韓國瑜可能成為立法院長。盧秀燕在台中，跟地方派系水乳交融，大贏。在國民黨內，成為最具實力的諸侯。

三黨不過半。選民顯然是有意識的，把總統、立委跟政黨票，分裂投票。賴清德當選，但用立法院制衡賴清德。民眾黨雖然只有8席，卻是藍綠要過半，都可能要爭取的。

柯文哲會怎樣利用立法院的影響力，漫天要價？但2月1日起的立法院，有大量新兵沒有當過立委，甚至是素人。連議事規則都不瞭解。藍綠會不會選擇藍綠大和解，互相妥協，擺脫柯文哲的挾持？

賴清德執政，不再可以像蔡英文一樣，可以肆意通過任何法案跟預算。那麼，過去通過的，不利於兩岸關係，打壓人權、入人於罪的法案，會不會修改？會不會對兩岸立場，有所反省？

在訊息破碎化的時代，網軍跟網路作戰，重要性大幅提高。民眾黨一直全力放在網路跟網軍動員。不分區立委甚至把公關跟網軍公司創辦人放在第4名。國民黨跟民進黨在網路動員，弱了很多。

台灣某些媒體跟評論員。選前幫藍綠白的各種放話與宣傳，有的離譜到平行時空的地步。選後會不會被觀眾跟選民檢驗？是不是網路媒體，就可以完全不受檢驗？

我在兩年前就說，藍白合是國民黨最謬誤的幻想。兩年來不斷提醒，護航柯文哲的結果，是以國民黨血肉，餵養柯文哲。國民黨布局兩年的藍白合，養大養肥了柯文哲，破滅了壯大自己的機會。柯文哲坐大之後，將會直接威脅國民黨的生存發展。

北京跟華盛頓怎麼看待2024這一局？從現在到520，北京會有怎樣的動作？520之後，又會怎樣？蔡政府3月會不會大幅開放兩岸？北京又會怎麼處理？

賴清德在勝選演說提出，「要以交流取代圍堵，要以對話取代抗爭」。但是，堅持兩岸互不隸屬的賴清德，要怎麼跟大陸對話？堅持「世界的台灣」，否定「中國的台灣」。想從國際包圍北京的台灣，又要怎麼跟大陸對話？

台灣在關鍵中的關鍵時刻，關鍵位置。柯文哲跟賴清德都不承認九二共識，加起來有66%選票。台灣，已經把牌，攤在桌上了。（作者為作家）

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