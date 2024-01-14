賴清德慘勝，當選總統，誰來接閣揆，眾人矚目。市井傳說，現任總統府祕書長林佳龍呼聲不小，新潮流期待文化部前部長鄭麗君出任閣揆，高雄市長陳其邁也是閣揆黑馬人選，甚至台大掛保證抄襲論文的現任副閣揆鄭文燦，也翹首以盼。

有沒有可能，賴清德延攬柯文哲出任閣揆，遂行一石二鳥、甚至一石三鳥之計呢？

柯文哲擔任閣揆，民眾黨關鍵少數盡入「綠彀」中，立法院三黨不過半，旋即轉為綠大藍小。立法院綠大藍小，國民黨力挺韓國瑜出掌立院的美夢告吹。此為二鳥。民進黨、民眾黨二合一，賴總統高枕無憂，此為三鳥。

或曰，民進黨傳統派系共治，豈容賴清德將閣揆寶座拱手讓予「外人」？要知，柯文哲自詡墨綠，細數該黨不分區立委8人，基因皆偏綠，甚至深綠、墨綠。柯文哲若能應允入彀，等同帶槍投靠，民進黨不啻增加369萬票，聲勢更漲，即使柯粉半數不從，民進黨也汲取了（或謂回歸了）180萬票支持者，何樂不為？

那麼，難道賴清德就不懼柯文哲翻雲覆雨，攪亂了未來4年的執政之路？柯文哲再有能耐，終就是一人政黨，雙拳難敵千手，憲法不修，總統大權在握，「可與之，亦可取之」，收放當可自如也！況且，政客嗜權好利，略施小惠，倉促成軍且無共同理念的8位不分區立委，望風披靡，手到擒來，柯文哲也只能為民眾黨折腰矣！即使柯骨氣尚存，最多不過掛冠求去，徐圖未來。

此計若能施行，國民黨勢將被擠兌到權力邊緣的邊緣，甚至不復可見！政治遊戲，只有想不到的，沒有辦不到的！誰說選後的國會，藍白就會合？（作者為資深媒體人）

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