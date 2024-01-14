2024年台灣大選留下什麼「珍貴資產」？賴清德勝選，民進黨通向12年執政任期之際，兩岸即使在中美與國際關係的牽制下力求維穩，依然難以擺脫「台獨」引發兩岸劇烈衝突的陰影。然而唯獨乍現的「小草運動」與背後獨特的基層族群，成為北京眼中的全新風景！

12月分成形的小草運動，雖說在挺柯文哲的選舉氣氛中發生，但本質卻是由「反貪腐、跨藍綠、要清廉」的年輕族群與中間選民核心構成，快速擴大到部分中高齡族群。小草在行動上「對抗民進黨」，更多趨向非政黨的「基層藍白合」，加總起來是傳統有別於國民黨藍營之外，最鮮明且強烈反對民進黨執政的全新基層力量！

北京觀察這次台灣選情，最初依然「一面倒」向國民黨與藍媒的視角、定義與描述。其實這也是長久以來，兩岸民間輿情觀察中的某種「固定的濾鏡」！「非綠即藍、非藍即綠」之外均被視為「游離、邊緣、未定」的殘餘破碎比例。但在12月下旬，中國大陸允許出現討論柯文哲的評論與視頻，包括台灣基層街頭反民進黨的創意抗議，令人印象深刻。

北京長期一直沒有機會、沒有管道、沒有能力「接觸了解台灣年輕人」！這原本只能間接透過台灣的「政黨、媒體、民調」去捕捉理解的台灣基層人心走向，在今年選舉有了巨大的突破與釋放！

小草運動並非柯文哲陣營所主導發起，也並非基層抗爭，而是年輕支持者為了突破主流媒體封殺，進行巨量的自媒體線上創作與線下活動。大量噴湧出由基層族群選民「報導自己的狀態、描述自己的所願、體現自己的行動」，全然有別於過往「中間者」的轉達敘述。這其中尤其包括了諸多年輕世代「對台灣未來、對兩岸關係」從未見過、難以想像的具體描述！

從北京視角而言確實長期欠缺，即使推出各種「惠台政策」也往往被有心人攔截利益，難以輸送到真實本土基層的「罩門」，今年台灣大選讓兩岸政策向來反覆僵化的宏觀思考，首度有了「微觀且精準的深入觀察」！台灣年輕世代與中間選民的「面容」首次被清晰呈現，那是截然不同於藍營「統獨」的既有成見，也早已經是國民黨自身難以觸及的陌生群體了。

基於「深化融合」成為北京未來處理兩岸關係的主旋律，小草運動掀開兩岸未來跳脫藍綠可能的「新族群、新風景」，尤其小草們甚至大量「利用抖音打選戰、從小紅書找創意」，某方面中國大陸網民已經「默默支援了小草」，形成詭異、趣味又奇妙的兩岸連結。

尤其「台灣年輕人」勢必在大選後，成為白綠藍的政黨重新必爭之地！將近400萬人在極短時間內聚集成長出第三勢力，小草生命力「有人想收割、有人想踩踏」，但對於所有能瞭望、卓見於兩岸和平未來的人，都已經知道台灣的政治趨向「有小草才有未來」！

這也意味著北京今後對台「硬的更硬、軟的更軟」！其中應該也已經準備好透過與柯文哲溝通，進而與小草們接觸往來交流的必要性。兩岸雖因賴清德而烏雲密布，卻又因「小草」而出現一線曙光！兩岸和平的一念契機，說來也都是小草，需要在歷史無情的洪流中被看見且細細呵護。