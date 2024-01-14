民進黨候選人賴清德贏得總統大選後，北京、華府都按慣例發表聲明。藍白合破局後，賴清德勝選普遍在預料之內，而且此次選舉並不像4年前那樣，有香港反送中因素的催化，更不像8年前那樣，有周子瑜事件的激化，因此，單純就兩岸關係和美中架構下看這場選舉，其實是「內熱外冷」，熱鬧有餘而緊張不足。

華府對賴清德勝選的反應顯而易見，直接從拜登總統的一句話中就可看出：「美國不支持台灣獨立」。拜登這一句話就勝過美國國務院的一整段外交辭令。換言之，未來美國對台政策的優先選項，就是尋求賴清德新政府對「不尋求台獨」的明確保證，而且要將這一保證明確無誤地傳遞到北京、取信於北京。因此，賴清德在勝選之夜記者會上，兩次提到「中華民國憲政體制」，就是化解「疑賴論」的第一張投名狀。

當然，鑒於賴清德在選前的言語攻防中，始終對《中華民國憲法》閃爍其詞，更是一次都沒有完整複述過蔡英文總統任內「依照《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」的既有立場，賴清德的兩岸路線，必定較「蔡英文路線」再退一步，也就是離台獨更進一步，無論這裡的「台獨」，是指法理台獨，還是務實台獨。所以，面對這個問題，拜登不假思索地脫口而出「不支持台獨」，想必就是美方「管賴」思維的浮現。

相對於美方「管賴」，北京的對台策略則可以用「無賴」2字概括，這裡的「無賴」是指「無視賴清德」。大陸國台辦發言人在13日深夜的文字回應，隻字不提「賴清德」3個字，也不提之前曾反覆提及的「麻煩製造者」、「台獨工作者」等稱號，更沒有提及副總統當選人蕭美琴曾被大陸列入「台獨頑固分子清單」的紀錄。而對比大陸國台辦、外交部的回應，都能看到一中原則、反對台獨、兩岸和平、國家統一的關鍵字「交集」狀況。可見，北京對台路線不會因2024選舉結果而改變，但策略上則傾向於無視賴清德。

北京無視賴清德，除了因其不認同九二共識、未修正台獨主張而無法直接對話以外，更重要的原因是，賴清德的總統得票率只有40.05%，民進黨在立法院也無法過半。面對這樣一個「弱勢總統」，更何況還有美方「管賴」避免台獨衝擊美中關係與台海情勢的政治考量，陸方完全有無視賴清德的理由和底氣。因此，「無賴」策略反而可以讓大陸擺脫了內部激進派「賴清德上台意味著攻台具有迫切性」的邏輯，等同於向美方宣示，去年11月舊金山中美元首會晤的承諾不變。

綜合美中對賴清德勝選的回應，再觀察過去10天內美中密集舉行的軍事、外交對話，今年520前台海若有片刻寧靜，很可能像是烏雲壓境、空氣凝固的感覺。華府若能「管賴」有效，北京就可以繼續「無賴」；反之，大陸選前所警告的「和平與戰爭、繁榮與衰退」的選擇，該來的還是陸續會來。

（作者為智庫研究員）