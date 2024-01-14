鷸蚌相爭，漁翁得利。此次大選藍白不合，不僅辜負6成選民下架民進黨的期望，讓這貪腐無能又帶來兵凶戰危的綠色政權繼續肆虐全台，更因少數總統與立法院三黨不過半的選後政治結構，勢必導致台灣未來4年政局的高度不確定性與極大風險。目前看來，白營取得的8席立委或可扮演「安全閥」的關鍵少數，但也可能成為助紂為虐的幫兇。

由於這次總統大選在三腳督的選局下，綠營靠著在野分裂的有利條件，賴清德僅獲得40.05%的選票就勝選，只比第2名的藍營多了91萬多票，約莫6.5%的差距，十分類似2000年民進黨首次總統勝選時的得票情形。處於弱勢地位的下任總統賴清德勢將在「意識形態」與「務實妥協」的兩條路線中有所取捨或偏重，這也將造成賴政府在未來施政上的兩難與壓力。

質言之，賴清德若想避免扁政府時代政令難出總統府大門的窘境，勢必與系出同門的民眾黨主席柯文哲在立法院合作，若是如此，未來賴政府是否就得邀請柯或民眾黨的成員共組聯合內閣作為回報？但是，「台獨工作者」賴清德又如何與主張「兩岸一家親」的柯共組聯合內閣來實現兩岸和平？面對意識形態之堅持與務實妥協之必要的兩難，一向自大傲慢又偏執的「賴神」豈能委屈自己，與常「以今日之我否定昨日之我」且翻臉比翻書快的柯共事？難不成過去在台北市綠白合作吃的苦還不夠嗎？

至於選前白紙黑字與藍營簽下六項協議合作書的柯，是否會為了個人名位與權力而故意忘卻要下架民進黨的承諾？也許對於柯而言，政治承諾不重要，個人權位與政治利益才重要，只要執政的綠營招手，擁抱勝者才是政治正確，再一次撕毀對於選民的承諾又何妨？反正奉柯為教主的年輕選民總是傻傻分不清，在他神魔般的諭示下，只要信仰盲從就好，何必管他是非對錯？若果如此，台灣政壇是否有必要再多一個甘做「小綠」的民眾黨？

其實，只想活在群眾掌聲中的政治人物，既可悲又不值得尊敬。如果政治是一種志業，從政者就該選擇志同道合者為共同的理想來打拚。選後兩岸局勢恐將刀光劍影、兇險多舛，如果民眾黨願意為這塊土地與人民盡一點心力，避免未來賴政府因無厘頭的暴衝而招致戰禍，就該以其關鍵的8席立委在國會中聯合藍營來制衡民進黨，這種安全閥的角色將使民眾黨的關鍵力量發揮到極致。

選前民調顯示，不分年齡層的多數民眾最關心的是兩岸議題。而賴清德曾誓言遵循蔡政府「四個堅持」的新兩國論，一般預料兩岸關係不要變得更糟就值得竊喜了。藍營這次雖然輸了總統大選，但在立委方面卻以52席比民進黨多得1席的勝出，而重回國會第一大黨，加上原本2/3縣市的執政優勢，國民黨仍是最具實力的在野政黨。總統敗選，值得檢討之處頗多，只有痛定思痛，戮力革新，才有東山再起的機會。

（作者為佛光大學樂活產業學院教授兼院長）