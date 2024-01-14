大陸國台辦發言人陳斌華在台灣大選揭曉後說，「民進黨不代表台灣主流民意」，雲淡風輕評價了台灣的選舉，微妙點出大選結果早在陸方意料之中，也表明恫嚇不是重點，對台灣在北京棋局中的角色只會從長遠處著力。

的確，若從得票率估算，賴清德拿下4成，相當民進黨的基本盤；選前民調畫重點的「6成選民希望政黨輪替」，正是侯、柯兩陣營得票率的加總，加上國民黨成為國會最大黨，新政權已是「雙少數」執政。從「反獨」戰略上說，北京大可說已讓民進黨從「完全執政」變「少數執政」。

但從大陸內部看，賴清德勝選仍難撇清是「台獨」的勝利。史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立稱，短期內甚至下周，北京或許就有動作，但長遠看，和統力量未消散，北京擘畫的和統遠景未破滅。

重點還是在美中對「防獨」的控管，既讓北京取得戰略緩衝，也限縮台灣新總統作為。若說前年中美元首「峇里島對話」是為修復兩大國的緊張關係，象徵意義大於實質，那麼今年底美國大選，就讓去年11月15日「拜習會」達成的《舊金山願景》更具實踐性，尤其談到「五根支柱」，強調「共同有效管控分歧」，要求美國「支持中國和平統一」，北京戰略推進的意圖明顯。

美中共同「防獨」的作為，包括大選前大陸中聯部長劉建超、駐美大使謝鋒密集與美國白宮、國安會、國務卿深談，白宮還特別對媒體舉行簡報會，透露選後將派非官方代表團訪台，讓外界感受到這股幕後運作的力量似乎更勝「環台軍演」；但北京為了給內部交待，姿態必然還是會做，只不過更依循戰略的需求。換言之，北京重視的不是誰當選，而是美中在台灣問題上的角力。

北京聯合大學台研院教授朱松嶺說，「賴清德政治人格帶偏見，不排除任期內出現不可預測事態，北京不會放任戰爭風險。」人民大學教授時殷弘認為，賴當選，中美在台灣議題上對峙不變。北京可能對賴有更多擠壓，但中美才是牽動全身的關鍵。

短期內，或難排除北京會對台施壓，進一步中止ECFA關稅減讓項目或對台軍演，但大動作可能等到520賴清德就任後。不過，從國台辦選後的發言：「願與有關政黨、團體一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸和平發展。」顯見北京「寄希望於台灣人民」的原則沒變。民進黨或可順勢接球，開放兩岸交流如陸客來台觀光、陸生就讀等，以此展現善意。

整體來說，賴清德當選總統不過是延長北京對蔡政府8年來的作為，但「兩手都硬」之餘不排除「硬的更硬，軟的更軟」。不過除了施壓外，大陸不妨更積極推動現代化及文明的進展，大陸國家主席習近平盼兩岸「心靈契合」，就更應讓台灣人感受大陸美好的一面。「若花盛開，蝴蝶自來」，應用到兩岸關係不也如此。

（作者為資深媒體人）