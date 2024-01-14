隨著大選結束，政治狂熱應該退位給運動賽事，四大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽也接著開幕，賴清德當選總統，但全世界認識他的人不多。不過像費德勒、納達爾、喬科維奇等網球明星卻是家喻戶曉，可見培養一個網球明星可以達到的國際宣傳更好更廣。

澳網自1905年作為大洋洲錦標賽創立以來，經歷了令人矚目的變革。從最初在澳洲和紐西蘭各地不斷更換場館和薄弱的觀眾興趣，到如今成為亞太地區最重要的體育和經濟賽事之一，澳網的崛起反映了網球在全球的普及。

但即便在1923年被確定為網球四大滿貫賽事之一後，澳網仍然難以真正繁榮起來。那時比賽時間安排在12月，與北半球更繁忙的網球賽曆衝突，許多國際頂尖球員選擇跳過比賽，而不是承擔漫長的前往澳大利亞的旅程。艱難的旅行、低獎金和次級設施也使比賽的吸引力相較於溫布敦的聲望草地球場或羅蘭·加洛斯那些宏偉體育場相形見絀。

1988年墨爾本公園的建立提升了比賽的設施和全球品牌，這個先進的場館解決了圍繞比賽場地條件和觀眾設施的長期問題，伴隨著將比賽時間調整到1月，更符合球員方便的時段。澳網的觀眾人數、收視率和商業成功在接下來的幾十年裡激增，最近的獎金額和觀眾記錄鞏固了澳洲作為經濟強國的地位。

澳網在網球全球擴張的過程中充分接納了多元文化，其榮譽榜現在包括來自各洲的優秀選手，也反映了澳洲經濟和文化向亞洲的轉變。中國、日本和澳洲的代表選手如李娜、大阪直美和巴蒂都可以封后，為觀眾帶來了激動人心的比賽。

但澳網在亞太網球舞台上的地位並不確定，沙烏地阿拉伯和中國等競爭對手是潛在威脅，它們通過提供豐厚的報酬試圖從墨爾本手中奪取主辦權。確保有吸引力的球員也是一個考慮因素，隨著超級巨星如費德勒和小威廉斯最近宣布退役，比賽必須有效地行銷新興的年輕球星如艾卡拉茲、高芙和辛納等等，能夠跨越文化的選手將是鞏固澳網作為亞洲最重要大滿貫的關鍵。

澳網從早期的到處流浪，到成為一個在墨爾本的盛事的傳統，廣受國際歡迎，使其成為一塊體育和經濟的基石，並提升澳洲的體育和形象。舉辦著名的國際賽事絕對是提升國力的重要方式之一，網球是全世界最受歡迎的運動的前五名，也比較不受身材限制，應該是國家可以重點投入的運動項目。

當然要舉辦一個大滿貫賽事不容易，但選手看的主要是獎金多寡和場地的好壞，我們可以從積分250的比賽開始，逐漸打開知名度，希望未來有Taiwan Open或Taipei Open的網球賽，讓台灣成為網球著名的一站。（作者為台北商業大學前校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※