女兒陪媽媽整理房間時發現一大包信，問媽媽：「這是什麼？」媽媽說：「這是你爸爸當年寫給我的結婚承諾書。」

戀愛與婚姻不同

女兒問：「爸爸的承諾兌現了嗎？」媽媽說：「我還在等他兌現哩！他曾經說過，如果我要天上的星星，他也會為我去摘下來。可是昨天要他陪我參加同學會，他都不肯，妳想他還會為我去摘天上的星星嗎？」

戀愛是甜美的，甜美的時候，什麼允諾都會脫口而出，情書寫得更是文情並茂，甜甜蜜蜜的。

「你會愛我一輩子嗎？」

「當然，我的真心還需要懷疑嗎？」

「我老了會變醜，你就會移情別戀，現在離婚的人這麼多。」

「妳放一百二十個心啦！我的字典裡絕沒有『離婚』這兩個字。」

結婚承諾不可靠

許多人拋棄糟糠，另築新巢，這些人哪個沒有發過重誓及偉大承諾？台灣離婚率居亞洲第一位。據內政部的統計，離婚人數中，以結婚未滿五年就離婚的比率最高，早年的七年之癢如今提早了兩年。以往結婚三十年稱為「珍珠婚」，現在只要十二年；以往六十年為「鑽石婚」，現已減半。三十年就是鑽石婚，這表示白頭偕老的婚姻離我們愈來愈遠，結婚承諾書也愈來愈不管用了。

結婚承諾書的承諾是浪漫卻不可靠的，相信的人是傻瓜，被騙了活該。背棄了承諾又能怎麼樣呢？結婚承諾書裡沒有懲罰條款，即使法律中有懲罰規定，恐怕也都是白講的。

有些法律規定沒有懲罰條款，一般稱為宣示性規定。結婚承諾書的承諾最多也只能到此程度吧！

台灣現在選舉很多，從里長一直選到總統。候選人常大開支票，當選後有幾人兌現選前所開的支票呢？選民有時會抗議，但抗議又能怎麼樣呢？

結婚的情況比選舉更糟，若候選人不兌現選舉支票，下次選民就不再選他，讓他落選，選票多少有制衡力量。但結婚承諾不兌現時，除了下輩子不再嫁他外，就別無他法了。

婚前睜大眼睛

所以結婚應慎之於始。把結婚承諾書當愛情小說閱讀，是可以的；真要相信它，就大可不必。因此婚前要睜大眼睛，注意品質檢驗，這比結婚承諾書重要多了。

要如何睜大眼睛呢？老實說，眼睛睜得再大也不見得有用。因為人的血液裡流有罪性；我們雖有做好的願望，但是行出來往往會變了樣。例如結婚承諾書，當初承諾的海誓山盟，除少數愛情騙子外，其誠意應該是可信的，男女雙方都有守住承諾的意願，而且也深信可以逹成，但常事與願違。難怪《聖經》上保羅說：「立志為善由得我，只是行出來由不得我。」（羅馬書第七章18 節）。

婚姻最怕有第三者介入，但上帝這個第三者介入則是必要的。婚姻有所謂「X」型及「Y」型一說。「X」型是說兩人結合，最後又各分東西，以就像英文字母「X」。「Y」型婚姻，則是互不相識的兩人結婚，由於神的介入，而能白頭偕老，如同英文字母的「Y」字。

以上帝為中心的婚姻

因此男女雙方要想守住結婚承諾，必須來到神的面前，過以神為中心的生活。建議多參加教會活動，多閲讀《聖經》及屬靈的書籍，多交一些屬靈的朋友。《聖經》裡面有許多關於婚姻的教導，這些教導有時只要行出一、二項，就足以幫助你守住結婚承諾。

守住結婚承諾不是靠書面文章，結婚承諾書即使是刻在石版上，也未必有效果；結婚承諾要仰望神堅固保守你，不偏離正道，才會真正有效。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※