2024年總統大選在1月13日結束，結果並無意外，賴清德僅以40.05%的支持度贏得勝選。投票日當日天氣甚好，從選前之夜的台鐵運輸量，創下75萬人次的歷史紀錄、投票日各投票所均出現大量年輕族群身影來看，2024年大選的投票率果然逼近歷史紀錄，年輕族群與中間族群也將再次扮演打破藍綠對決，這個幾十年不變的政治戲碼的關鍵角色。

如果以政治光譜來看，過去2、30年，統獨問題在每屆台灣大選中往往佔據要角，藍綠各有所好，台灣也因此陷入政治內耗、族群撕裂了十數年的黑暗期。所幸，民主制度最大的價值，在於讓任何政治威權都難以永久生存。不論是早年的國民黨執政，或者這8年來蔡英文政府主政，但凡漠視人民權益、倒行逆施的，不論是明火執杖的從事，或者暗度陳倉的執行，每隔幾年都會被人民以手中的選票打下分數。

民主制度講究少數服從多數，如果從投票行為來看，可加以理解為：「不是講話大聲的就能主導，而是講的話要能讓百姓認同」。因此即便蔡英文政府大肆對外購買武器營造兩岸之間的肅殺氣氛，即便在選舉期間有心人士企圖操作兩岸議題、大賣芒果乾，即便不肖網軍企圖塑造輿論風向，即便連國防部都大搞烏龍地將大陸的衛星翻譯成對台灣射出飛彈，因而遭受介選的抨擊…等。統獨議題在這次的選戰中，始終沒有真正發酵過。

原因很簡單，台灣有許多比統獨更重要的事，需要台灣人民真正去關心。而這一點，民進黨到現在都還沒有覺悟。

這次民進黨的選舉伎倆，明顯仍然停留在「愛台灣、辣台妹、戰貓、金孫…」等族繁不及備載的口號與封神的漩渦中打轉。老狗玩不出新把戲雖然是任何政黨都會遇到的問題，但讓人意外的，在民進黨身上竟然來得這麼快。

民進黨政府掌握長達8年全面執政的執政優勢，在這次的選戰中，卻落得以鞏固基本盤為選戰方針、落得需在同溫層當中取暖、落得將批判在野黨作為選舉主軸的窘境。因此可以說2024年的總統大選，實際上已經對蔡英文執政8年的表現打下不及格的分數。賴清德在這場大選的選舉期間，民調的支持度始終沒有突破40%的關卡，因此也可以反過來說，台灣在事實上有將近60%的百姓不支持民進黨政府。

民主與進步從來不是少數政黨專屬的價值，愛台灣也不應該成為特定政黨支持者才敢高呼的口號。這些在本質上屬於台灣這片土地上的基本價值，已經慢慢從民進黨的壓箱寶，轉型成為各政黨都一致主張的共識。

而年輕人反對權威雖說是天性，但年輕的選民也會有老的一天。民進黨在過去30年，因為年輕族群天生反對兩蔣遺留下來的權威體制所累積的政治紅利，正在迅速消耗。過去的國民黨，便是今日的民進黨的最好借鏡。要知道，在今年的首投族的成長過程中，過去24年裡，有長達三分之二的時間是由民進黨執政，因此誰才是權威？還是老蔣或小蔣嗎？值得讓人深思，這部分從此次柯文哲與民眾黨的竄出便得到若干印證。

也因此，不論統獨議題也好，去蔣、去中、反中議題也罷，這些意識形態在未來的4年還能夠繼續做為台灣的政治主軸嗎？值得重新檢視。

更值得加以重視的是，回顧這半年來的競選活動可以發現，大陸軍事威脅論（在網路上被戲謔地稱為「芒果乾」，因為音同「亡國感」），並沒有真正成為左右這次選舉的關鍵議題。

分析其原因，部分是因為台灣對大陸的軍事動態的相關研究，越來越趨於常態性，不論質與量都顯著提升，越來越能了解解放軍所做的軍事動態的背後意義，例如早些年民進黨政府常常刻意地將解放軍對美國軍事行為的因應，在島內大肆宣傳為對台的武力威脅，但在這次的選戰中，可以發現，這種張冠李戴、恐嚇台灣百姓的手法，越來越不受青睞，並且越來越被質疑。隨著資訊越來越透明，選民自然也不會動輒隨民進黨政府大肆販賣的芒果乾起舞。

另一方面，民進黨在這次選舉中雖然獲勝，但支持度僅達40.05%，並且在立法委員席次上大幅減少，無法繼續在立法院維持過半席次，這意味著以全面執政作為護航手段的貪污金鐘罩已破。這種缺乏過半民意基礎的勝選者，從上任之日便預言跛腳，過去藉由全面執政優勢一手遮天的種種匪夷所思的「行政機密」，例如蔡英文的博士論文、高端疫苗的採購合約等，都有可能藉由立法院「文件調查權」的行使而逐一解密，蔡英文8年來的執政遮羞布即將被揭開，日後台灣的立法院問政新聞，必然辛辣而熱鬧。

立法院佔最多席次的國民黨，繼續追打過去民進黨執政時期的貪腐議題，可以預期，力道將大幅增加；而在法案的推動上，民眾黨也未必能夠扮演關鍵少數，畢竟才剛經歷過一場功敗垂成的藍白合，多少表徵了國民、民眾兩黨在基本價值上的立場一致，不然談甚麼藍白合？平心而論，民眾黨所扮演的角色，較多的可能反而是國民兩黨同流合汙時，取代過去的時代力量，在國會殿堂上再次上映怒漢議政的戲碼，如此而已。

再者，從賴清德僅獲得40.05%的選票支持（即558萬餘票）來看，也相當於是說，賴清德敗掉了蔡英文及民進黨政府在2020年積累的817萬票當中的259萬票左右，因此他的勝選感言，講得多少有點心虛。而弔詭的是，這種相對少的勝選票數及所代表的薄弱的民意基礎，卻為未來的兩岸關係趨於和平，打下了關鍵的基礎。

簡單的說，中國大陸並不需要在台灣有近6成的百姓不支持民進黨政府的狀況下，對台灣懷有敵意。相互理解的持續溝通，溫和穩健的兩岸關係，這條路雖一直受到民進黨政府的阻擾、亂扣紅帽，但透過這次選舉結果來看，並沒有走錯。

也因此，大陸其實可以再次調整對台方針，使兩岸關係更趨於緩和，維持和平基調，因為如果對台灣繼續沿用過去文攻武嚇的手段，反而正中民進黨的下懷，並讓年輕一代的台灣人產生新的反感的群體記憶。

既然從歷史上的驗證得出，對台方針以文攻武嚇並不能夠奏效，不如從影視、音樂、戲劇等領域著手，培養出兩岸年輕族群之間互相認同的默契與情感。如同男女交往，心甘情願才能長久，強摘的瓜果則往往不甜。企盼有朝一日，不論統獨也好，戰爭與和平也罷，都不要再成為台灣大選的話題主軸。

（作者莊嘉宏為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道、獨家報導同步刊登）