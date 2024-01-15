台灣大選結果，民進黨參選人賴清德當選總統，國民黨成為國會最大黨、民眾黨政黨票大幅成長；也就是說，這是三黨支持者都「雖不滿意但勉強接受」的結局，綠、藍、白三大主要政黨各有斬獲，但也凸顯各自現存的挑戰。因此，選舉結果最大的贏家，仍是展現集體智慧的台灣民眾：一方面避免政權一夕全面更迭的動盪，一方面又讓國會能有充分的在野監督力量；更重要的是，藉由民意的展現，讓緊張的兩岸關係有機會緩解。

針對大選結果，美國總統拜登簡單明瞭的「不支持台灣獨立」，以及國台辦表示「民進黨不能代表台灣主流民意」，基本上已經為民進黨可能的暴衝劃下紅線，亦即為兩岸維持現狀定調。誠如日前彭博經濟研究估計，台海若開戰，後果將遠超過俄烏戰爭、新冠肺炎疫情及全球金融危機，總損失料將達全球10％的GDP、約10兆美元代價，美中兩大國為避免後新冠時期經濟惡化，已達成共管台灣以避免紛歧的共識。因此，可以預期未來兩岸軍事衝突升高的風險大為降低；然而，兩岸經貿乃至政治危機的化解，仍是新政府必須面對的第一大考驗。

綜觀1996年台灣民選總統以來，北京當局從未在選前評論特定候選人，即便2000年民進黨第一次執政，北京仍以「聽其言觀其行」，給當選總統的陳水扁緩衝時間與空間。但由此次總統大選前，北京多次直言批評來看，顯然對賴蕭不存在任何期待。也因此，新政府的對大陸政策，由易而難將面臨三大挑戰：

首先，如何推進兩岸交流。雖然賴清德勝選感言強調，面對大陸未來要以「交流取代圍堵，用對話取代對抗」，但他仍定調此次是戰勝「外部勢力的介選」；這樣的論述無異暗指這次6成選擇非民進黨陣營的台灣選民，是受中共認知作戰影響、介選的「同路人」。依此「非我族類、其心必異」邏輯，未來任何的兩岸交流，都有很大可能無限上綱地被扣上紅帽，或是呈現一貫「綠能你不能」的雙標。如此一來，兩岸交流如何推進？

其次，如何因應大陸對台貿易制裁。大陸商務部已預告，若台灣再不回應大陸的貿易障礙調查結果，未來將取消機械、紡織、汽車零組件等ECFA關稅減讓，甚至有可能加大貿易制裁力度，亦即對台啟動貿易戰。若新政府仍只是繼續跳針式的回答陸方絕對不可能接受的「在WTO平台解決爭端」，針對傳產將受到的衝擊，亦僅能重申緩不濟急的「分散市場」、「產業升級」，甚或是撒幣補助業者，都將難以因應台灣傳產因大陸貿易制裁遭受到的海嘯式衝擊。

最後，如何與大陸建立對話共識。顯而易見的現實是：九二共識是北京絕不可能放棄、而民進黨絕不可能接受的政治共識。但若繼續執政的民進黨政府，不願窮究洪荒之力，一方面說服黨內支持者與大陸對話的重要性，另一方面透過與在野政黨的合作，以某種形式的妥協尋求與大陸對話的共識，則未來四年兩岸重啟對話的可能性微乎其微，台灣仍在與大陸僵持下繼續耗費不必要的資源，同時錯失許多發展的契機。

基於上述三大挑戰，我們對新政府的大陸政策，提出以下建議：

首先，務實推動兩岸交流。兩岸民間社會的往來，有助於緩和兩岸緊張氛圍。因此，新政府應揚棄意識形態，延續馬政府時期的部分大陸政策，除應鼓勵兩岸學術、宗教、文化交流，並透過不合理限制的放寬，展現推動陸客來來觀光、陸生來台就讀的誠意。此外，大陸仍有一些經合法程序來台的陸籍人士，新政府立即可做的，就是從生活、政策等層面，友善對待這些在台陸籍人士，以堆疊兩岸善意。

其次，循序推進兩岸經貿正常化。大陸方面對台灣貿易障礙的立即要求，是認為我政府應採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。因此，新政府應立即盤點對大陸限制的2千多項限制大陸產品進口的最惠國待遇（MW0）清單，並與相關產業界溝通後，主動開放那些對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目，以緩解大陸對台貿易制裁的力道，進而創造協商空間。

最後，召開對陸政策國是會議。選前即有政黨、民間團體呼籲，新政府應在520上任前，盡速邀集朝野政黨、民間團體，召開國是會議；並基於中華民國憲法、既有兩岸相關法令，訂定出一套可與陸交流對話的規範甚至共識，以避免台灣再因為認同問題而內耗。

新政府面對的是一個朝小野大的治理難題，但換個角度來思考，新的執政團隊若能以辯證思維，透過與在野力量的合作，反而在大陸政策方面很容易有更大突破。盼新政府能擺脫意識形態泥淖，體認並落實台灣多數民意，自信的以大開大闔態度，突破兩岸長久僵局，讓台灣勇敢大步向前行！