2024年的台灣總統立委選舉，果如事前各項民調與專家學者的研判顯示，呈現民進黨總統當選人只獲得4成選票、立法院三黨不過半的「雙少數」現象。這也使得民眾黨有機會在立法院扮演關鍵的少數。即將在2月1日進行的立院院長與副院長的選舉，將使民眾黨面臨泡沫化與否的關鍵。若選擇正確，民眾黨就有機會繼續壯大，若選擇錯誤，也可能會面臨如同前面幾屆第三大黨一時呼風喚雨，卻仍無法避免泡沫化的命運。

若民眾黨在立法院院長與副院長的選舉中，選擇藍白合，讓原本6成想要政黨輪替的民意，透過在野黨立委在立法院的強力監督，發揮即使行政權沒有輪替，起碼讓立法院不致淪為行政院的立法局（只要是行政院所提法案沒有不通過）的實質輪替效果。不要忘記立法委員有提案權，在野立委完全可以依據民眾的需要來進行提案，通過後經總統公告交由行政院來執行！

當然民眾黨也可以在立法院院長與副院長的選舉中，選擇綠白合，除了可以搶下立法院副院長一職外，也可以與民進黨進行黨對黨談判，使其釋出幾個監督的部會，如金管會與法務部等，來培養與歷練民眾黨本身的人才。只是選擇綠白合，無異是選擇站在6成贊成政黨輪替的對立面，也讓柯文哲在選舉中不止一次強調，比起討厭國民黨，更討厭民進黨，尤其是討厭新潮流的說法受到考驗，勢將對其誠信再次打上問號。

更何況2000年民進黨也曾少數執政，陳水扁任命國民黨籍的唐飛擔任行政院長，但是只不過擔任139天就被請辭，陳水扁事後表示：「已經將路上石頭拿開」，暗諷唐飛是擋路的石頭，叫當初願為穩定政局而出任院長的唐飛情何以堪！或許民眾黨會認為此次黨對黨的協商與前次唐飛隻身出任有所不同，可以取得不得任意撤換的保證，但是過去被當作擋路石頭的歷史，豈能視而不見？

更何況綠白合將難脫泡沫化的命運，同樣是深受年輕人喜愛的時代力量、2016年初試啼聲，即在立法院獲得5席立委。即使創黨元老出走與民眾黨崛起，還能在2020年維持3席立委。然而由於本身對於是否為在野力量或者小綠的定位不明，難以吸引年輕選票，當能見度高的黃國昌加入民眾黨後，在2024年的立委選舉中，就未取得任何區域立委席次，未來要再起的可能性也很低，可謂殷鑑不遠！

民眾黨在選前曾公布本身內參民調表示，在總統選舉中得票率已坐二望一，但是開票結果卻難逃事前各項民調所顯示的老三命運。不分區立委席次雖然成長至8席，但似乎只是完全接受時代力量的3席。柯文哲獲得369萬票、得票率26%，大於不分區獲得的304萬票、得票率22%，說明民眾黨仍難脫一人黨的特性。若是選擇不慎，很可能就會面臨時代力量創黨元老出走或其他一人黨泡沫化的命運，豈能不慎！（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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