賴清德與蕭美琴組合在2024年台灣大選中獲得40%多的選票，將成為台灣第16屆總統，延續民進黨執政。在選前，中國大陸就將「賴蕭配」定性為「雙獨」組合；蕭美琴還是遭大陸制裁的人物，因其在擔任台灣駐美國代表期間策動美國議員訪台，突出的事件是2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣。

賴清德在1月13日晚發表勝選感言與國際記者會致詞時表示，「在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊」；「台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入」等等，明顯指向中國大陸。賴清德也說「維持台海的和平穩定，是我擔任總統的重要使命」；要「用交流取代圍堵，對話取代對抗」。

問題是賴清德不僅不提「九二共識」、還口口聲聲將對岸說成「中國」而不是「中國大陸」，隱含「台獨」與「一中一台」，這顯然違背「中華民國的憲政體制」。重新開啟兩岸對話簡直是天方夜譚，甚至連「維持現狀」也可能是一種奢望。

離「賴蕭配」正式走馬上任的5月20日還有4個月的時間，這期間兩岸會發生什麼？中國大陸會採取什麼動作給「雙獨」總統組合來個下馬威？解放軍會有類似、甚至更甚於裴洛西訪台之後的軍事行動嗎？

筆者以為，這期間大陸會在對台經濟、涉外及交流上更加收緊，但西方擔憂的乘美國自顧不暇之際，在軍事上採取行動的概率反而不高。

●美方不讓賴政府惹事

首先是美方不幹。美國現正陷入3個戰場之中，在俄烏、以哈及葉門胡塞武裝等戰事中，美方分身乏術、難以脫身；接下來，美國還將面臨朝鮮半島的潛在武力衝突危機。此前聲稱美軍可以同時面對幾個戰場、「可以一邊走路一邊嚼口香糖」的美國防長奧斯汀，正陷入「住院門」的失職風波之中，將面臨國會的彈劾；奧斯汀能否保住五角大樓掌門人的崗位還很難說。此時，台海若再生事，美軍將面對是否介入的考驗。不介入，台灣難以招架，對盟友難以交代；介入，自顧不暇、兵力捉襟見肘。何況，2024年還是美國的總統大選年，無論美軍介不介入台海，競選連任的拜登都給對手川普予攻擊的口實；如此，拜登大概是贏不了了。此時此刻，白宮最不願意看到台灣新領導人上台給台海增添新的變數；不要說開戰，就是緊張局勢再升高，也會給白宮與五角大樓徒增煩惱，分散精力、擠占資源。因此，美方一定不讓賴清德、蕭美琴惹事。

●大陸傾向於「文鬥」

其次是中國大陸無意動武。大陸內部問題很多，疫情之後，經濟、社會、民生複常狀態不如理想，表現為一是民企與外資投資不振；二是內需增長乏力，至去年12月分，消費物價已連續3個月出現通縮；三是失業率高企，名牌大學——復旦大學的畢業生就業比例僅為2成，青年失業率達2成以上；四是地方政府受疫情及房地產業蕭條拖累，財政收入減少的同時用於核酸檢測等預算外開支飆升，從而導致入不敷出的債務危機。五是中共高層近期針對軍隊強力反腐，軍中問題與士氣也是高層對台作戰必須權衡的變數。

從中國大陸的最新政策及動作可判斷，短期而言，即今年10月1日新中國成立75週年前；中期而言，即2027年8月1日解放軍建軍百年之前，大陸不會對台灣動武。主要依據是去年大陸新提出在福建建設「閩台融合區」，主要目的是收攏島內民心，達成兩岸融合的成效；明顯是懷柔政策，從長計議。大陸最新採取的動作也很能說明對台以軟的一手為主。中共對外聯絡部部長劉建超訪美，在台灣選舉前後都在華盛頓，與美方溝通、與國務卿布林肯會晤，強調反對改變台海現狀。之前的1月8日至9日，中美雙方在華盛頓重啟了高級別軍事會談。按理說，應該是美台擔憂大陸改變台海現狀，結果反倒是大陸擔心美台改變現狀，而主動赴美商談。這哪是準備對「台獨」強硬的節奏？分明是尋求和緩的態度。據報，台灣選後，拜登政府將組前政府高官代表團赴台。若成行，大概率是去給賴清德施壓，叫他老實聽話，不要出言不遜，挑釁大陸。美方這一動作想必也是中美協商的結果。

●賴清德不敢真「獨」

最後是賴清德不敢造次。賴雖有「台獨金孫」的惡名，也自稱「務實的台獨工作者」，但他上台後將面臨比蔡英文更嚴峻的內外難題。賴清德得票不到560萬，得票率僅40%，比蔡英文4年前少了17%多，丟了差不多260萬票，證明蔡英文執政8年島內多數民眾是不接受的。大陸國台辦直指民進黨不代表台灣的主流民意，就從這點出發。同時，立委席次上，民進黨此次僅獲得51席，比上一屆61席整整少了10席，民進黨在立法院從過半席政黨淪為第二大黨。三黨立委不過半的格局，導致賴清德將面對弱勢政府與強大在野制衡的局面，各種重大政策均須與在野黨合作才得以推行。

另外，賴清德政府面對的外部環境將更加惡劣。對外事務，在不承認九二共識與「反中保台」、充當美國制衡中國棋子的策略下，賴只能延續蔡英文的路線。賴清德聲稱「不會轉向也不會走回頭路」就是「蔡規賴隨」的意思；而賴政府卻不可能再有蔡政府獲得大陸容忍的空間，大陸必定從涉外事務、經濟與兩岸交流等方面著手，加緊對台的「反制」。

賴政府要維持兩岸現狀恐怕不易，如何還能鋌而走險？往實質「台獨」冒進？（香港資深媒體人）

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