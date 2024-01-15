2023年12月，台灣國衛院發布新聞稿，指出在超市販售的6種水果（番石榴、檸檬、芒果、哈密瓜、柳丁和梨子），其表皮上面分離出抗藥性的念珠菌株，且與醫院感染病患身上的菌株相同。因此呼籲吃所有水果前(不論吃皮或不吃皮)，都應該先清洗，保護自己與家人健康。新聞一經刊出，立即引起民眾的廣泛討論與注意。

雖然念珠菌本來就是一種伺機性的致病菌，在環境中隨處可見，像是大氣中、土壤、衣服上、以及溫體動物和人類皮膚上都可以發現它們，本不足為奇。但是對於免疫力低下者(器官移植病人、血液腫瘤病人、接受腹部手術或嚴重燒燙傷等等)，以及在醫院內正接受易感染的醫療處置時(全靜脈營養、中央靜脈置放導管、長期使用抗生素和使用呼吸器等等)，就相當具有危險性，感染後甚至可以引起念珠菌血症，死亡率不低。

因此，筆者先將水果概分成兩類，一類是可以帶皮吃的(蘋果、梨子、芭樂、葡萄等)，另一類是需要去皮吃的(香蕉、橘子、柳丁、西瓜、鳳梨等)。關於第一類帶皮吃的水果，民眾通常都會清洗後再吃(僅少數不洗)，差別只在於是否徹底清洗乾淨。而第二類剝皮吃的水果，民眾就相當有可能在沒有清洗的情況下，直接剝皮就吃，因此就會有經手指/手掌，造成果皮和果肉交叉污染的情形發生，進而把有害物質吃下肚。此次國衛院羅秀容研究員發表在《微生物學圖譜》的論文顯示，果皮清洗三次，以梨子為例，確實能大幅度降低真菌數目，但仍然並非為零。因此，若再加上民眾原本擔心的農藥與殺蟲劑，甚至進口水果，又會有打蠟保存，塗抹防腐藥劑的疑慮下，筆者於是提出以下兩點淺見，供大眾參考。

一、雖然有些健康專家提出果皮營養成分比起果肉，不惶多讓，甚至更有過之，但除非確定是無任何有害物質殘留，否則就算清洗過，也無法確認這些有害物是否全部去除，甚至可能會滲入果皮。在權衡利弊得失後，個人也可以選擇將能去皮的，先去皮後再吃(像是梨子和蘋果)，雖然損失些營養成分但至少安心些。至於無法去皮的(例如芭樂、葡萄和小番茄)，就必須在徹底清洗乾淨後，再放進嘴裡。另外，若發現果粒表皮稍有破損或摸起來有軟爛的現象時，就應立即丟棄，以免受害。

二、對於需要剝/去皮才能吃的水果，如柳丁、橘子、芒果、木瓜和西瓜等等)，也須從今天起，務必先清洗乾淨後，才進行剖開的動作。目前在外聚餐飲食的時候，常有柳丁、西瓜和哈密瓜等等的水果，連皮切開存放在大盤子中供大家隨意取用，而果皮碰果肉的情形，比比皆是，真不知餐廳在水果切開前，是否有加以清洗，令人擔心。另外，在家存放柳丁和橘子的時候，常有一顆橘子發霉爛掉長毛，通常我們都會將其挑出來，然後丟掉。但筆者要提醒的是，我們應該更進一步，把整盤都再拿去清洗一次，因為黴菌可能已經感染剩下的所有水果，並殘留在果皮上面，只是肉眼看不到而已。（作者為藥理學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※