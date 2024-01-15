台獨金孫、務實的台獨政治工作者賴清德贏得大選，一般預測，中國大陸將祭出更嚴峻的經貿和軍事手段，以為回應。其中，大家最關切的是2010年簽署的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是去是留？有專研兩岸政治與經貿問題的學者斬釘截鐵地說：「ECFA架構會繼續保留。」、「留著的目的是，永遠保留可以談的空間，未來要復談，仍有這個架構在。」

留著ECFA架構，永遠保存兩岸復談的空間？其實，九二共識才是兩岸復談的前提，關於此點，北京方面不只一次明示過。去年年底大陸商務部認定台灣方面長期對大陸樹立貿易壁壘，宣布終止ECFA對台的12項石化產品的關稅減讓後，國台辦言人陳斌華還曾再次表明：「與ECFA有關的任何問題都可以在「九二共識」基礎上，通過兩岸協商予以妥善解決。」足見，台灣不回到九二共識，兩岸復談絕無可能，不復談，ECFA框架也難保留。

中國大陸是在2001年加入WTO，台灣則在2002年以「台澎金馬個別關稅領域」的名稱加入WTO。既然2002年以後，台灣已是WTO會員，為何遲遲沒有和任何WTO會員國簽署經濟合作或自由貿易協定？為什麼兩岸遲至2010年才簽署ECFA？關鍵就在2008年馬政府上台後，兩岸心照不宣地、彼此認可了「九二共識」，且基於「九二共識」，簽署了包括ECFA在內的23項協議。台灣是否加入WTO，無關宏旨。

換言之，九二共識是ECFA的地基，也是兩岸間23項協議的地基，ECFA不過是九二共識上層建築中的一項建築，不承認地基的存在，如何奢談上層建築繼續存在？地基毀壞，不談地基重建，如何能修復地基上的建築？如何能擔保上層建築不會傾倒？

兩岸要復談，其實不難，只需檢視兩岸交流的基礎設施是否損壞和受損程度，復談契機自然開啟。相反地，若是上層建築和地基，傻傻分不清，或是根本否認地基的存在，甚至誣指對岸刻意毀損上層建築，兩岸復談肯定遙遙無期！

看到選後台灣朝野熱烈討論ECFA存續問題，不知北京方面作何感想？面對陸方中止ECFA部分早收清單的關稅優惠，台灣方面總是擺出一副無所謂的態度，動輒撒錢補貼紓困。北京會不會悔不當初？早知如此，2020年蔡英文連任時就該痛下決心，捅破台灣的貿易壁壘，何至於蹉跎4年，養「獨」貽患？

當斷不斷，反受其害。這話，或許對選後的兩岸，都適用吧？（作者為資深媒體人）

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