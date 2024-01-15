受全球矚目的台灣大選，在驚濤駭浪聲中落幕。基於地緣政治的考量，CNN報導這次大選可能改變世界；至於改變了甚麼？目前尚無答案，可能必須進一步觀察；但可以確定的是，選舉結果己造成台灣政治板塊的移動。

這次選舉雖有6成選民期待下架民進黨，但選前多數民調就已顯示，除非「藍白合」推出一組參選，否則就會出現「三腳督」的格局，讓民進黨坐收漁人之利，勝選打破8年政黨輪替的魔咒。

民眾黨的異軍突起，改變了台灣傳統藍綠相爭的政治生態。柯文哲曾以「為何台灣必須開創第三條路」為題投書《經濟學人》，但缺乏足夠的政治資源，幫助他走這條艱困的道路。柯文哲是以帶有民粹主義色彩的領袖魅力，吸引了那些對現實不滿的年輕人及厭惡政黨惡鬥的中間選民。

國民黨未能挾上回地方選舉勝利餘威，在這次大選中有所斬獲，令人遺憾但並不意外。國民黨主席朱立倫雖有整合非綠陣營之意，但面對內部主戰者的壓力，加上當事者的各有所圖，功敗垂成，但屬非戰之罪。值得檢討的是，國民黨因長期固守基本盤，而無法開拓新的票源，結果出現分裂投票的現象，即「選黨不選人」。

賴清德勝選反映的是，一個團結的執政團隊，面對一個分裂的在野陣營。民進黨確實善於選舉，加上坐擁執政優勢，打起選戰如虎添翼。賴清德競選團隊理解，身上背負的是蔡政府留下的執政包袱，故在內政上「避重就輕」，採取的是守勢；但在涉及兩岸事務時，則立刻轉守為攻，藉炒作「中國介選」來施展「抹紅」戰術。結果令對手投鼠忌器，以至「理直氣不壯」，缺乏反擊之力。

身為政治學者的前泰國總理譚寧(Thanin Kraivichien)說過，發展中國家的民主化目標並非一蹴可幾，必須要培養民主的政治文化和建立民主的政治結構。從這兩個先決條件看，台灣距離目標還相當遙遠。

以政治文化而言，台灣實施民主選舉多年，但選舉文化仍未步上正軌。只見選戰期間，有人以族群意識製造社會分裂；有人以統獨議題深化認同危機；有人以網路側翼散布不實訊息。各式各樣的「奧步」層出不窮，似乎無人在意「牛肉在哪裡」。

以政治結構而言，賴清德以40.05%的得票率，成為「弱勢總統」。三黨不過半讓「左右逢源」的民眾黨，有可能在立法院扮演「關鍵少數」的角色。如果在野黨選前提出的「聯合政府說」，在選後成為一張「空頭支票」，則朝野政黨的合縱連橫，不僅影響政務推動，也影響政治穩定。

民主是可欲的，但以台灣當前的內外處境看，民主不是維護國家安全的「萬靈丹」；尤其是選戰過後，一「舉」可以得天下，但並非一「舉」就能治天下。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

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