勝選之夜，賴清德罕見擺出低姿態，表示充分理解尊重新民意，承諾研究藍白政見納入施政方針。然而，諾魯突襲斷交，給了賴清德一個下馬威，預示北京後續不排除有更大動作。賴清德必須回應台灣高達6成民意對兩岸和平避戰、恢復交流、不走台獨對抗之路的願望，才是真正順應憲政體制、尊重民主政治之舉。

陸工具箱 剛剛打開

當民進黨淪為少數執政，能否真正在兩岸關係上順應民意、凝聚共識？能否以切實有效的動作恢復對話、緩解緊張？歷史是最好的教科書。如果回顧24年前陳水扁剛上任時的作為，便可以推演出在政治生態高度相似的當下，賴清德新政府兩岸政策的可能走向。

2000年11月，陳水扁總統委派李遠哲主持兩岸跨黨派小組，通過「三點認知、四點建議」。三點認知包括：中華民國與中華人民共和國互不隸屬；改變現狀必須經由民主程序取得人民的同意；兩岸地緣近便、語文近同，應可享有長遠共同的利益等。四點建議包括：依據憲法增進兩岸關係；回應對岸「一個中國」主張；持續整合各政黨及社會各方對兩岸關係意見；呼籲北京尊重台灣國際空間，放棄武力威脅等。

雖然時隔24年，兩岸關係、中美情勢的時空背景不可同日而語，台灣社會民意的認同也發生巨大變化，但回過頭來看，當時由民進黨主導下的兩岸關係「三點認知、四點建議」，與今天蔡英文、賴清德的兩岸論述仍有許多交集之處，包括兩岸互不隸屬、改變現狀需全民決定、依憲法處理兩岸關係、呼籲對岸放棄武力等。

更何況，「三點認知、四點建議」雖冠以「跨黨派」共識之名，但當時主要的在野黨國民黨、親民黨、新黨都沒有參加。換言之，所謂「跨黨派」只不過是民進黨找人背書後的自說自話，這與賴清德推動的「民主大聯盟」異曲同工，本質都是以黨意偷渡民意的政治權謀。

至少24年前，民進黨還可以正面表述對兩岸同文同種的認同，且未將「台灣是主權獨立國家」寫入跨黨派兩岸認知之中，放諸今天的民進黨卻變成禁忌。反觀這次大選，賴清德的台獨色彩、藐視憲法與戰爭風險，都是藍白陣營強力批判和質疑的重點。藍白合雖破局，但就兩岸基本主張而言，藍白就是6成民意，賴清德必須接受。

凍結台獨 開放交流

大陸對付賴清德的工具箱剛剛打開，面對台海兵凶戰危、ECFA瀕臨中止，賴清德要在兩個面向做出具體行動，才能解除迫在眉睫的兩岸對抗危機：首先是回歸憲政體制，處理《台獨黨綱》，調整「兩國互不隸屬」路線。重新考慮凍結《台獨黨綱》不僅是美國戰略界的建議，亦與美國總統拜登在選後「不支持台獨」的回應高度契合。同樣，6成民意不支持民進黨，就是不支持蔡政府8年的兩岸路線，既然如此，違反憲法、違逆民意的「兩國互不隸屬」也應被及時叫停。

賴清德與其虛情假意地找在野黨「尋求共識」，不如務實推動民進黨兩岸路線的合憲化。最妥適的方式，就是擬定「中華民國憲政體制決議文」，寫入「民進黨依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」的承諾，正式以「中國大陸」稱呼對岸，並覆蓋過去所有黨綱決議文中有關台灣獨立，或台灣與中國互不隸屬的主張。

至於另一個面向，則是兩岸經貿、文化與民間交流的開放。面對兩岸一時無解的政治分歧，新政府的善意應表現在三個部分：第一，主動認同兩岸文化的聯結性，歡迎陸客陸生來台觀光學習；第二，體認兩岸經貿往來的重要性，繼承蔡政府取消對大陸鞋靴反傾銷稅的務實態度，撤除部分對國安無虞的大陸產品禁令，以維繫ECFA運作；第三，放手讓兩岸交流地方先行、民間先行，包括授權地方縣市政府與大陸省市推展更多「雙城」機制，尊重並支持修建金廈大橋的在地民意等。

賴清德必須謹記民進黨的「雙少數」地位，以及6成民意的兩岸和平訴求，也必須正視美中共管台獨的戰略共識。中華民國總統手中的兩岸事務大權由不得他專斷獨行，畢竟，台灣人民無須承受賴清德一個人製造的災難。