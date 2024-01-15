2024大選結束，民進黨繼續執政，能源議題立即成為關注焦點，最重要的觀察指標就是甫當選的賴清德是否會延續蔡英文政府的「2025非核家園」政策。

知名的民主研究學者、哈佛大學胡佛中心教授戴雅門，在14日選後的一場演講直白表示，台灣必須加強能源韌性，「要考慮發展核能」。而如果要翻轉非核，關鍵有二，一是新政府對即將於今年進入除役的核三廠1號機的態度，二是新北市政府是否願意通過核一、核二室外乾式貯存設備計畫。然而，目前看來，這兩個變數並沒有轉圜的跡象，也就是說，非核之路很可能還是會繼續走下去。

賴清德在競選時曾提出「相關單位正在規畫，要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。」當時曾引發外界對非核轉彎的期待；不過，隨後民進黨政府就全員出動澄清「2025非核家園目標不變」。

若想重啟已經進入除役階段的核一、核二，必須解決核廢料貯存空間不足的問題，否則面對機組爐心已放滿核廢料的現實，完全不存在重啟的可能。對此，核一、核二所在的新北市政府與台電已經吵了十幾年，台電最後提行政訴訟並勝訴，市府也決定放棄上訴，宣布只要台電將水土保持計畫送審，市府就會放行，不料台電卻表示不會送「新計畫」，因為「法院的判決是新北市府依2018年計畫審查」，哪來的什麼新計畫。所以問題就卡住了。

然而，如果台電真的有誠意讓核一乾貯廠盡早啟用、核二乾貯廠可以早日動工，那麼，即使是2018年的舊計畫，台電就再送一次又何妨？台電的態度取決於新政府的能源政策方向，如果賴政府繼續非核，那台電當然就不會送件，免得新北市政府真的同意了，核一、核二有沒有機會重啟，決策的球就回到了中央，這應該不是骨子裡就是想廢核的民進黨政府想要面對的決策難題，所以就讓台電採取拖字訣吧。

當然，也有人說，新北市政府也可以通過台電2018年的計畫就好了嘛，何必為難台電？但這樣要求新北市政府是不公平的。一來，從2018年到台電取得勝訴的2023年，已經過了5年，這段期間原廠址有沒有出現任何改變，只有台電知道，怎麼會要新北市政府為台電背書？如果市府通過台電計畫後卻發現有新的狀況發生，誰該負責？其次，中央始終沒有明確提出最終核廢處置計畫，新北市政府當然會擔心一旦通過乾式貯存廠，那核廢就永遠也搬不走了。

說到底，如何處置核廢料、乃至於能源政策走向，都是中央的職責，不應該推給地方政府。再說，即使核一、核二乾貯廠取得使用執照，也至少還要18～24個月才上線，再加上機組重啟也需要時間，根本來不及解電力不足之急。如果賴政府無意延續蔡政府的2025非核家園政策，就不要再和地方政府「答嘴鼓」了，必須先對運轉執照只到今年6月的核三廠1號機，以及到2025年5月中旬的2號機，迅速採取包括修法延役等措施，讓核三可以不必停機。

然而，賴清德會這麼做嗎？按照他一路走來的非核態度，此事恐怕不容樂觀。或許只有等到電力或能源出現重大問題，民進黨政府才會被迫醒悟吧！政黨沒有輪替，全民也只能共同承擔這樣的結局了。（作者為資深媒體人）