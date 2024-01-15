民進黨主席賴清德當選第16任總統，憂心未來兩岸和我外交局勢的美國拜登政府，火速派遣高階代表團來台，不料才跟蔡英文總統和賴清德見面，對岸就搶走我邦交國諾魯，在外交戰場開出選後的第一槍，也為未來的兩岸關係增添變數。

諾魯與中共建交並非毫無徵兆，去年10月諾魯總統昆洛斯來台參加我國國慶，回國不久，就被國會趕下台了。當時淡江大學副教授黃介正就曾質疑政府，外交政策偏重無邦交的美、日等國，疏忽邦交國，並提醒政府注意台諾關係。不料，卻被外交部發了一篇措辭嚴厲的新聞稿痛批，說黃介正的言論「枉具學者身分」，還不到3個月，外交部就被自己狠狠打臉，並坦承早在昆洛斯來台之前，就有與中共建交的徵兆。

此次諾魯與我斷交的訊息，我方直到15日上午11點45分，因諾魯拒見我外交人員才確定，由於事前沒有預警，外交部長吳釗燮甚至人還在瓜地馬拉，由外交部次長田中光坐鎮外交部因應突發狀況。

中共在選後對我採取外交圍堵等作為，早在各界預料之中，美國拜登政府正是擔心兩岸關係動盪不安，才火速派遣高階代表團來台，一方面了解過去主張台獨的賴清德想法，一方面表明美方的立場，不希望兩岸任何一方有單方面改變現狀的行為，並期盼雙方能透過對話解決問題。美方很清楚，台灣目前面臨的各種外交困境，最大的癥結就來自對岸。

中共在我總統和立委大選後的第3天，就奪走我在太平洋的友邦諾魯，可預見這只是第一槍，除非雙方能真正坐下來談，否則這樣的外交戰火還會持續，甚至烽火連天。

但是民進黨在選前大打「中國介選牌」，不僅凡事歸咎對岸，連里長、退警、學者等，只要到大陸與當地官員接觸或接受招待，就被祭出《反滲透法》，遭檢調約談、起訴，讓雙邊人員的往來避之唯恐不及，更斷了兩岸相互間的交流管道。

既然選舉已經結束，賴清德在勝選當天發表演說時也強調，面對新的國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，那就應該把同樣的想法，用於改善兩岸關係。

第一步，就是終結民進黨的《台獨黨綱》，讓它走入歷史。無論是美國還是對岸，對於賴清德最大的不放心，就是「台獨」標籤。賴清德一再表明，台灣已經是主權獨立國家，不必再宣布獨立，那就應務實地拿掉這個「神主牌」。

至於進入看守期的蔡英文，在卸任前應盡速放寬陸客來台，並恢復之前因疫情及各種政治因素處處受限的兩岸交流，為即將接任的賴清德開啟一條能通往和平的兩岸路。

（作者為資深媒體人）