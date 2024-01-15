國民黨12日在板橋第1運動場前廣場舉行「贏回中華民國」選前之夜，黨主席朱立倫致詞。（姚志平攝）

朱立倫是一敗塗地的黨主席，任內僅有一件事做得很成功，就是將所有人都綁在他的腰帶上，以確保敗選後沒人敢向他逼宮。

政治也有公平之處，即我們選民只需以「結果論」論事，敗就是敗，選前的一切作為，都可視為失敗的原因。這恐怕也是為何，朱立倫基本只幹一件事，就是綁架所有人，好平均分擔敗責。

看起來，公子朱還想繼續幹，黨即朱，朱即黨，「被團結」在他周圍的人，選前對柯郭喊打喊殺，威脅利誘，還假傳聖旨，現在誰好意思逼宮？包含殺紅眼了的藍營選民。

朱立倫本來是主張「藍白合」的，因「藍白切」而敗選，不是該怪金溥聰嗎？是的，朱立倫就是要你這麼想。所有的敗因，都被設下了「代理人」，若因「藍白合」敗選，怪羅智強等小雞，若因「藍白切」敗選，就怪金溥聰。黨主席只是順應主流黨意而已，不能怪到他頭上。

最好的檢討就選後算票。如果是「藍白合 vs 賴清德」，將柯文哲得票率去掉2/3(因為大部分柯粉不喜歡國民黨)，那麼「藍白合」的得票數少說也有41%，剛好贏賴清德1%。

然而，柯文哲流失的票，部分會回流到綠營，所以「藍白合」要打贏賴，仍需要做很多工作為白營固票，才有可能險勝綠營。亦即，藍白合就算成功也需要磨合期，需要雙方展現大智慧與包容力，但現實卻是，藍白一路互鬥到選舉登記日。

論選後算票的意義，往後看，反對藍白合或想吃掉柯黨的人，都是禍害；展望未來，票數顯示，在野陣營無法合作，台獨就是長期執政。

親藍觀察者心裡都很清楚，只是許多人不願說出口：國民黨不死一次是沒有未來的。而浴火重生的基本條件，就是掃除那些占著茅坑不拉屎的中老年黨要人，因為年輕人看到你們就討厭。尤其是朱立倫，特別是朱立倫。

這些年我對國民黨的病灶諸多批評，但到今天為止，一個都沒除掉，反而還生出更多病因。歸根結底，你們就是一個無魂有體之黨，滿口中華民國，卻連憲法的統一精神都避之唯恐不及。無魂也就罷了，還無腦，連馬英九都鬥，唯恐外人不知道你們有多爛。

說白了，現在就是共產黨在為國民黨續命，但對岸包容你們反共的結果，仍是難堪吞敗。

選前我已說過，敗選，柯文哲不會死，反而會愈來愈壯大，但藍營支持者不會再接受侯友宜，而這次國民黨所有大咖都出來搏命了，敗選形同全死。為毫無黨性，僅5年黨齡的侯友宜而死，就問你們冤是不冤？

對國民黨還有感情的各種人士睜大眼睛看好了，現在誰以團結的名義迴避敗選檢討的，就是黨之禍害，也是國家的禍害。不要忘了，國民黨連續兩次在地方大選狂勝，卻又馬上輸掉總統選舉的可笑紀錄。

與藍營相反，柯黨現在是士氣可用，只要柯文哲頭腦清楚，懂得厚樹恩德，海納百川，2年後的地方大選，就是全國三腳督，藍營還有機會在地方選舉狂勝嗎？所以黨內的義和團們，不要檢討沒關係，繼續打柯不要緊，2026選舉就等著被割喉。

你問柯文哲現在最討厭誰呢？不就是在選前堅壁清野，大玩棄保的朱立倫嗎？

當然，只針對朱立倫是不公平的，畢竟，所有人都掛在公子朱的腰上，挺侯戰柯者，沒有人是局外人。是的，還有盧秀燕可期待，但我正等著看黨內鬥爭盧秀燕的戲碼何時上演。

沒辦法，這個黨特別嫉妒有能力的領袖人物。奇怪嗎？不奇怪，黨內推侯友宜出來，主因就是侯程度差，好控制，黨內各山頭都能分杯羹不是嗎？盧秀燕連AIT都敢嗆，讓親美黨人怕死了。

總言之，侯友宜，金溥聰當然是戰犯，但論災難之源頭，朱立倫才是禍根，名符其實的頭號戰犯。（作者為自由撰稿者）

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