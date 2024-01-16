在廈門，台灣青年創業的首選地之一，有一位「八年級」女青年跟隨父親的腳步來到廈門接班，但她從事的創業工作卻與一般台灣青年有所不同。平常酷愛透過VLOG模式記錄生活的她，就跟一般的年輕人一樣，穿著時髦，外向活潑的外表，讓人想不到她從事的竟然是布袋戲家族事業。來自彰化布袋戲世家「彰藝園」第四代傳承人陳奕華，家族在台灣從事傳統布袋戲事業已經有快一百年的歷史。

在台灣說到布袋戲，大家一定會想到金光閃閃電影特效配置的「霹靂布袋戲」，但是對於陳奕華家族來說，他們卻堅持傳統的布袋戲，從做傳統布袋戲偶、擁有自己的戲班、戲偶製作到戲偶服飾，家族擁有完整的一套布袋戲產業鏈。從小就對布袋戲耳濡目染的她，打從有記憶以來就跟隨父親和祖父的腳步，看著他們演出，也會一起去幫忙，因此陳奕華打從出生到現在，骨子裡就擁有布袋戲經。

談到為何會選擇在廈門、在閩南地區從事布袋戲，這又得從陳奕華父親談起。早在1989年的時候，陳奕華父親陳羿錫就到閩南考察布袋戲發展背景，因為台灣的布袋戲最早就源自於福建閩南地區，相傳在17世紀經過赴台先民傳入台灣並且落地深耕、發揚光大。

作為「彰藝園」第三代陳羿錫，在廈門設立「彰藝坊古典戲偶工作室」，主要製作布袋戲偶，當中集合雕刻、彩繪、安金、刺繡等多項布袋戲製作的工匠技藝，在廈門的工作室集結了泉州技藝精良的戲偶雕刻大師和刺繡團隊，從戲偶的研發製作，一個傳統布袋戲就在此誕生。更值得一提的是，為了讓當代年輕人喜歡布袋戲，在戲偶服飾的製作上，也將當前最夯的時尚元素融入其中，其中包含大量使用台灣傳統的花布，無形之中一個布袋戲偶從工匠技藝到製作出來，無形間都融合了兩岸元素。

「彰藝坊古典戲偶工作室」30多年如一日的堅持下，如今傳承到第四代陳奕華身上，她希望能夠將家族的布袋戲發揚光大。專業美術出身的她，持續細化戲偶公益的製作和設計，並且運用自己年輕的視角，將傳統布袋戲與時尚潮流相結合。

彰化布袋戲世家「彰藝園」第四代傳承人陳奕華。（作者提供）

來到廈門繼承父親衣缽的陳奕華，不僅用新媒體的方式介紹自家布袋戲產品，她也希望隨著兩岸交流的恢復，可讓更多愛好布袋戲的大陸同胞，可以由她手中認識新興世代的布袋戲，同時也期望台灣的布袋戲團能夠來到大陸走走演出，她也期許自己能夠扮演這樣角色，不僅將家族布袋戲這份事業傳承下去，同時也讓更多兩岸同胞尤其是兩岸年輕人認識布袋戲，甚至成為傳承者。這也是陳奕華毅然來到廈門接手父親事業的主要原因。

回首家族在廈門走過30多年，布袋戲開始被大眾看到，陳奕華也覺得自己做了一件非常有意義的事情，同時他也看到，廈門保護傳統的精神，在不斷守正創新的新思維下，也希望可以做一些創新的東西，或是引入更新潮的元素。陳奕華說，會這在條道路上努力下去，透過家族的布袋戲事業將中華文化發揚光大。（侯聰明／自由撰稿者）

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