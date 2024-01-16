今年是世界局勢激烈動盪的一年，也是西方社會大選最多的一年。美國大選，俄羅斯大選，具有近顛覆性的作用。歐洲與拉美各政治力量的拉鋸，使其未來的大選充滿極端主義，包括受世界格局動盪引發的，韓國尹錫悅政府可能倒台，引發韓國大選，巴以衝突下，以色列國內反戰情緒高漲帶來的，執政的利庫德集團可能發生的垮台，以及這些大選結果對擊美國政治的激烈衝擊。

台灣自喻為東亞民主自由選舉的「模範生」，自我定位為—西方民主社會「重要的一員」。1月13日，台灣大選結果，民進黨雖然贏得總統選舉，卻輸了立院多數席次，對於這樣的結果，世界如何看？台灣內外的關注點，又有什麼不同？

先看一下大背景。受巴以衝突外溢的影響，美國在亞太地區加緊推行戰爭邊緣政。與此同時，中美激烈博弈，中國地區影響力上升，美國外交和其軍事動向顯示，美國不能接受這種局面。於是，中美之間的競爭與對抗關係，中美軍事安全領域的對話能否繼續，雙邊關係能否回檔，中美是否可就防止「第四次台海危機」進行軍事溝通，避免地區衝突，成為這次台灣大選重要的國際背景，台灣大選的結果，也因此受到台灣內外部的高度關注。

在選舉結果出爐之後，回顧一下，台灣內外對大選的關注點是不同的。對比之後，可發現差異巨大。

台灣內部對大選的關注，顯得「老調重談」。選前悲觀人士認為，如果國民黨敗選，藍營將出現大分裂，國民黨可能從此被「人間蒸發」。樂觀者認為，國民黨如果勝選，兩岸關係和台灣經濟將出現好轉。民進黨如果勝選，兩岸關係將出現重大變動。以及大陸將加快武統台灣等。

回首台灣選舉活動，是開始變形，還是走過了頭？台灣這次大選，有什麼不同於以往的特徵？

其一，選舉溫吞吞，圍繞熱點打圈圈。

民主選舉有兩個主要議程，一是通過選舉活動的組織，宣傳並告訴投票人，介紹有關候選人的背景及政見，第二是選民通過候選人的政黨辯論，充分瞭解各政黨的政治立場和動向，形成判斷後，投票人去投票。這兩個過程，是民主選舉必須滿足的條件，也是評估選舉結果的標準。

從這次台灣大選舉行的競選活動看，各候選人的政黨政綱的表述，有失衡，與現實脫節之感。民進黨的執政政績，國民黨，民眾黨究竟對民進黨執政有哪些不滿，都是囫圇吞棗，含糊其辭。

台灣的民主自由，與當前亞太地緣政治，區域經濟合作，地區產業鏈重建等，包括台灣的國際空間問題等，都諱莫如深。此外，政見表達，前後失衡。如民進黨內兩條路線之爭，新潮流過去的中間路線是否回復，民進黨對緩和兩岸關係的試探性表述等，最終突然以蔡英文元旦賀詞的：九二共識是大陸對台灣的威脅，而終結，形成前民進黨主席與後民進黨主席的「雙獨結構」。

再有，房地產、租戶租金，這些雞毛蒜皮，居然成為後期選戰辯論的主打。民進黨和國民黨的高層對此磨磨蹭蹭，還是在等待什麼？難怪台灣內部有人士指出，此次大選不但勞民傷財，平淡無奇，還造成許多問題，產生負面影響。有人疑惑台灣大選走邪，有人認為台灣政治昏睡。對於台灣什麼樣的政治結構，有利於兩岸關係的平穩發展，有利於海峽周邊國家和地區人民的長期利益。無人問津。

其二，台灣內外部對這次大選的關注角度，大相徑庭

世界局勢動盪，周邊國家不安，擔心亞太地區有發生不同於烏克蘭模式的「代理人戰爭」的可能性。對美國在亞太的戰爭邊緣政策，新加坡總理李顯龍在12月31日發表的《新年獻詞》中指出，一些規模較大的社會，如今已變得更加分裂和脆弱，這是因為他們在面對棘手的問題時，沒有對症下藥，有效處理，而是任憑利益集團相互博弈。領導人也將自身利益，置於國家利益之上。他強調，新加坡沒有犯這樣的錯誤，新加坡也承擔不起這樣的後果。這樣的話，對照台灣大選結果，其目標指向美國十分清楚。

印尼智庫一份報告認為，台灣作為地區戰略熱點，選舉結果影響周邊（研究中美及台海關係的印尼學者菲迪卡），認為台灣大選結果，不僅是區域事務，而且具有超地域性，是「維持區域地緣政治和經濟平衡的支點」。報告指出，印尼必須認知到「理解及面對這場選舉的必要性」。

對印尼，台灣選舉不是一場遙遠的政治大戲，而是具有實際意義的重大事件（印尼智庫PARA Syndicate研究員，菲迪卡VirdikaRizky Utalma）「做為東南亞最大經濟體和東協主要參與者，印尼的利益包括維護地區穩定和確保經濟恢復力。」菲迪卡還指出，台海做為印太地區的戰略熱點，地緣政治上，台灣「選後任何形式的緊張局勢升級，都可能破壞該地區的穩定，進而影響印尼戰略目標」。強調印尼會將處理中美關係以及中美關係中的台灣問題，並以此作為台灣大選後，印尼追求平衡外交政策的國家議題。

對台獨，民主與地區穩定的關係，印尼認為，「民進黨贏得選舉，將強化台灣民主，並加強與中國明顯區別的定位，這可能會加劇中美緊張關係」。印尼不但要為潛在的貿易中斷做好準備，而且要利用東協平台來實現區域穩定。而（中國）對區域權力有更廣泛的影響，特別是台灣政局變化，將會影響東協與中國的集體談判能力」。

印尼認為「台灣選舉的結果，可能重新定義印太地區的戰略樣貌。國際社會對這次台灣大選的地緣戰略風險的判斷， 與民進黨在台海進行的假糊塗，真挑釁，形成尖銳的對照。

三，中國人按照最符合中國人自己利益解決台灣問題的方式，時機越來越成熟。

這是指，其一， 從趨勢看，民進黨的「雙獨組合」與戰略挑釁 ，就是將台灣的民主自由模式，與美國的戰爭利益進行捆綁，民進黨繼續掌權，海峽危險性將越來越高，涉及地區和平與穩定的戰略問題。 國際社會的關注，新加坡和印尼的反應已經說明了這一點。

其二，民進黨的「雙獨結構」的內核已經形成。特點一是極端分裂勢力，企圖以民進黨一直保有的40%的基本盤作為與大陸對抗的基礎，二是民進黨認為依靠美日勢力的支援，可以分裂台灣社會。引發地區動盪，反過來要脅大陸。顯然，這樣只有加劇台獨分裂勢力的滅亡。

大陸國台辦已經公開表態，對台獨分裂勢力絕不縱容，明確警告，對「雙獨結構」，歪曲九二共識，歪曲大陸「脅迫台灣」，威脅台灣，絕不容忍。民進黨犧牲百姓利益，投入美國懷抱，將台灣的民主自由，轉換為美國利益。此路不通。

中國人喜歡從百年大局看問題。目前台灣需要的，是把握地緣政治的風險，處理好兩岸關係，看對市場，看準投資佈局，看準風口，為台灣的平穩發展，早日佈局。

對台灣大選的結果，應該這樣思考。就是中國人按照最符合中國人自己利益解決台灣問題，時機即將成熟。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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