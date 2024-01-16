總統大選，塵埃落定！結果由選民決定，自是應該尊重、接受，這是民主政治的ABC；但是，敗選的中國國民黨，卻罕見的未遵傳統的責任政治精神，由黨主席率一級主管辭職負責。還由發言人楊智伃出面公開護主，要求「要支持彼此、勿分化彼此」，這種極其粗糙的「保皇」作法，無疑的，將驅趕中間選民，讓下一次的選舉，加倍艱辛。

這是一次以「贏回政權、重現藍天」為主軸的選舉，自然以「總統當選」為首要目標，但目前「忠心護主」的「保皇派」，理由顯得十分薄弱。就如發言人楊智伃所言，「贏得國會最大黨團，說明國民黨的理念與能力，獲得人民支持。」

這樣的一種「精神自慰」，也就難怪在厭棄國民黨的民眾心目中，總有「不知檢討」的刻板印象。

立法委員的選舉，選出的是監督行政機關的代議士，如果，以「國會最大黨團」而自滿，豈不宣告國民黨是以「在野監督」做為職志。這種自我矮化的作法，對於國民黨未來的發展，著實令人擔憂。

顯然，黨中央至今尚不明白，這次敗選的原因為何？歸納有以下三點：選戰策略搖擺不定、兩岸論述模糊不清、選情掌握虛妄不實。

首先就選戰策略而言，從一開始，就注定了今天的結果。黨主席朱立倫在5月17日的中常會，乾綱獨斷的以「徵召」決定提名侯友宜，讓侯友宜成了「被動」參選，一出場就樹立了「非志願承擔重任」的既定印象；且，徵召者還是一個民調9%的黨主席。

而這種捨棄「初選」此一符合黨內民主精神的作法，讓侯友宜欠缺了民意的正當性，而成為「朱選之人」，也為選戰期間的「分裂」埋下惡因。朱立倫為了「整合」，竟以權位利誘韓國瑜、趙少康，而這恰恰也是中間選民與年輕族群深惡痛絕的作法，才導致選票的擴張性，始終打不開。

而侯友宜倉促上陣，在準備不周的情況下，連著台大、政大連番慘遭滑鐵盧，讓民調雪崩式下跌，即使趙少康的加入，頂多凝聚了「泛藍」，對既成的頹勢，助益有限。

侯友宜開始為選戰奔走之時，黨中央又一再釋放籌組「非綠大聯盟」的訊息，令侯情何以堪。其間於去年6月又一度喝令阻止羅智強及王淺秋組織「政黨輪替大聯盟」。到了10月，黨中央又與民眾黨就「藍白合」展開幕僚會議。11月24日「君悅之亂」，國民黨又決定自行參選。這種忽東忽西、雜亂無章的作法，把支持者當「湘西趕屍」，自是不被尊重。

再就兩岸論述而言，這原是國民黨與主張台獨的民進黨相搏，致勝的利器，豈料，朱立倫6月訪美一句「九二共識是沒有共識的共識」，造成輿論譁然；7月，侯友宜再下一城提出「符合中華民國憲法的九二共識」，把原本賴以與大陸交流的原則性基礎，攪成了一團漿糊。

而至選戰尾聲，前總統馬英九「信賴習近平」的說法，遭到民進黨的惡意扭曲，國民黨非但未予強力辯護，還在選前之夜，刻意「切割」。對照力促「藍白合」時，將馬英九抬出來，奉為「公親」，此時，卻又「避之唯恐不及」的作法，無異於「夜壺」，有失厚道。

其實，有關兩岸政策，在初選之前，國民黨即應舉辦一場路線大辯論，讓國人的目光，能聚焦在國民黨，這無疑是政治宣傳上，絕佳的機會；同時，也可以考驗有意參選者的雄才大略。但，這些建言，也因黨中央關閉了黨內民主的管道，以致閉門造車，種下了今天的苦果。

最後就選情掌握而言，選戰初期，即有韓粉表現記恨侯友宜4年前拒絕出任總幹事一節，黨中央輕忽了疏處的時機；而郭台銘宣布參選，也未掌握情資，事先加以安撫；促成藍白合所簽下的6點協議，柯文哲態度的反覆，像遭到一記悶棍。上述種種，只要能更深層的溝通協調，都有及時化解的可能，現在追悔，為時晚矣！而更讓人憂心的是，黨內在未自我檢討之前，竟已開始檢討柯文哲、甚至郭台銘，如此這般，外界對國民黨是什麼觀感，也就不言可喻了。

選舉結束，如果黨中央將要求檢討的主張，汙名化為「捉拿戰犯」，將使得黨內要求民主ABC中的責任政治，遭到壓制。而之前總統候選人的產生方式，朱立倫很技巧的，將國民黨立委、候選人、地方縣市長首長，集體綁架，預先為敗選後的下台，預埋伏筆。

4年前，韓國瑜敗選，包括羅智強、游淑慧、王鴻薇、張斯綱等，要求時任黨主席的吳敦義辭職下台，說得義正辭嚴、慷慨激昂，令聞者熱血澎湃、心生敬意，而這群國民黨的青壯世代，現在正是你們力挽狂瀾，振衰起敝的時候，請不要辜負了各界對你們的期待，讓中國國民黨展現革新的新風貌。

（作者為資深媒體人）

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