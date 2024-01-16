賴清德和蔡英文是兩個不同的個體，具有不同的性格與不同的養成背景，一個會審時度勢，另一個剛愎自用；一個會進二退一，另一個只進不退；一個是非典型的民進黨人，另一個是典型的台獨工作者。雖然賴清德稱走的是蔡英文路線，但從當選感言及國際記者會中就可以看出端倪，蔡英文知道此時要緩和兩岸關係，故懂得多方用人以達成順利執政目的，因此不惜用老藍男來緩和衝突，但賴清德的用人恐怕就不是如此，他沒有九二共識，沒有新論述，沒有凍結和廢止台獨黨綱，如何和他口中的獨裁威權體制開啟協商大門？兩岸未來4年的驚險是必然的。

首先，回顧2016年蔡英文當選感言，當時她提到維持台海安全及兩岸關係的和平和穩定，是大家共同的期待，也是兩岸要一起努力的事。「維持現狀」，是蔡英文對台灣人民以及對國際社會的承諾，蔡英文一定說到做到。並也向大家保證，未來處理兩岸關係，會積極溝通，不挑釁，也不會有意外。她以總統當選人的身分，也要以黨主席的身分，對民主進步黨全體黨公職人員，下達第一個命令，謙卑、謙卑、再謙卑。台灣人民，不分藍綠、不分政黨、不分族群，在新時代裡，一起為改革這個國家努力。

這就是蔡英文的承諾。這就是蔡英文的保證。她也在國際記者會中提到，她曾經多次承諾，將會建立具有一致性、可預測性、可持續的兩岸關係。她將以中華民國現行憲政體制、兩岸協商交流互動的成果、以及民主原則與普遍民意，做為推動兩岸關係的基礎。她也會秉持超越黨派的立場，遵循台灣最新的民意和最大的共識，致力確保海峽兩岸關係維持和平穩定的現狀，以創造台灣人民的最大利益和福祉。後來蔡英文順利高票連任。

其次，2020年蔡英文以超高的得票數在勝選感言中提到，未來四年會繼續保護民主、繼續推動改革，她呼籲對岸正視台灣人民的選擇，兩岸互不否認，確保台海和平穩定現狀。蔡也呼籲北京當局，和平、對等、民主、對話這八個字，是兩岸重要啟動良性互動、長久穩定發展的關鍵。也是這樣，才是讓兩岸人民拉近距離的唯一途徑；她在國際記者會上強調，兩岸關係不是單方面的責任，她要呼籲北京當局，必須體認台灣的民意及台灣內部的最大共識，本於和平及對等原則，雙方共同尋求良性互動之道，建構可持續、健康的交往模式，為兩岸人民謀求最大福祉。

蔡英文的高得票讓她底氣更足，而賴清德此次得票數不到600萬，得票率40%多，何來的底氣與自信？面對立院三黨不過半，照理說，賴清德更要謙卑謙卑、謙卑、再謙卑。

但回頭看看2024賴清德的勝選感言，不但對兩岸關係沒有善意的釋放，反而稱對方介選不成功；在國際記者會也依舊強硬，儘管來自海外媒體及學者專家從選前到選後善意提醒，擔心大陸會有強硬動作，但賴清德仍舊如如不動，絲毫沒有任何緩和兩岸緊張對立的動作。

無論美國特使團來台或是海內外學者所提出的看法，都希望兩岸零風險與零意外，甚至建議民進黨賴清德主席能夠修正台獨黨綱，看情勢，賴清德是很難有所調整。

更大的危機在於，英系在這次立委選舉中都因爆出的弊案或爭議醜聞而紛紛出局；相對穩健的鄭文燦又因桃園大敗而失去舞台，英系人馬有些成功轉向賴清德陣營，但仍有一些即將淡出權力及決策的核心，當這些人淡出，也就表示民進黨政策路線和策略的調整，這不是美方或蕭美琴副總統所能看管住的，因為沒有任何的人都夠監督及控制賴清德的做法，更無法節制與約束賴清德的個性。

總之，外界疑賴不是沒有道理，諸多跡象都顯示賴不可能全盤接受蔡英文路線，因此建議賴清德總統勢必要採取一些動作及人事安排來安撫外界疑賴的聲音，否則蔡賴矛盾、賴扁心結、賴鄭競爭、新潮流與非新潮流這些內部爭都將會是羈絆賴蕭執政的重大阻礙。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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