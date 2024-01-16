2024大選剛落幕，民進黨賴清德僅約40%的得票率當選總統，而諾魯突然就發表聲明與我斷交，這是蔡英文總統任內第10個斷交國，我邦交國僅剩12個，美國也幾乎同時重申「不支持台獨」。這是北京、國際社會針對少數總統賴清德的台獨路線的否決，也是台灣多數民意反對台獨總統的正當性所在，被借殼上市的中華民國總統制該不該改變？

很令人遺憾，這次大選在美「中」對抗的大環境之下，「意識型態」決定了2024大選的結果。台獨戰爭派一路擁抱美國大腿，「反對台獨戰爭」、「下架民進黨」的民意高達六成，卻因為分裂投票，以致拒統的務實台獨路線，取得少數勝選的結果。

基本上，「美國隊」、「中國隊」、「騎牆隊」，三分了台灣大選的民意。這是國民黨高層錯判民眾黨，柯文哲實是白皮綠骨，「藍白合」策略的錯誤，以致反對台獨戰爭、兩岸和平的民意分裂了，除了輸掉總統大位，在立法院也並未取得國會的絕對多數。

雖然，藍營在立法院算是脆弱多數，但仍有為企求兩岸和平的民意，繼續一搏的能量。不過，要有個大認知：在民意三分的大結構下，總統制將不再適用台灣的政經情勢，「權力獨享」的總統制必須改變，這也是對當前兩岸關係與國際社會的適切回應。

關鍵的是，如果沒有拋棄「藍白合」的妄想，國民黨就算推出再強、再有魅力的總統候選人，2028可能也無望重返執政；也必須認知到：在既有利基之下，路線不能再有模糊，必須堅壁清野不容首尾兩端，繼續擴大戰果，拿下立法院的龍頭。

選前美國重量級學者葛來儀、白潔曦、柯慶生撰文呼籲賴清德若當選應凍結台獨黨綱，賴清德吭都不吭氣，要等台獨金孫凍結台獨黨綱可能要到猴牛馬月，台灣人民應該先凍結台獨總統，才更實際。

未來，國民黨可以進一步提修憲案恢復閣揆同意權，由國會多數黨來組閣，推動「權力共享」的內閣制，才能符合民意三分的權力結構，讓中華民國不再被台獨借殼上市，穩定兩岸關係不再被斷交。2024選後的改變，就從凍結「台獨總統」開始。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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