2024大選落幕，民進黨打破「8年魔咒」，得以繼續執政。整合失敗的在野勢力（國民黨以及民眾黨）雖然合計取得60席立委席次，從而超過立法院半數，但由於兩黨在各項政策上立場未盡相同，未來能否形成有利的在野監督聯盟，仍有待觀察。

我國的憲政體制雖然採行行政、立法、司法、考試、監察之「五權分立」制度，但是當總統所屬政黨取得國會多數時，除非執政黨黨紀鬆散且總統個性溫和，並自我節制權力，否則即容易出現執政黨「五權歸一」，欠缺監督機制的問題。 舉例言之，蔡英文總統在提名司法院大法官、監察委員等重要人事案時，可以看到高度的黨派色彩，導致司法權無法有效監督立法權（執政黨的重大政策法案，如《黨產條例》、年改法案等，雖然有重大違憲爭議，均獲得大法官支持而認定合憲），監察權也未有效監督行政權，甚至還出現監察委員為執政黨某前立委糾正司法官的離譜案件，幾乎演變成執政黨的打手。

此次國民黨既然以1席之差，成為國會最大黨，未來應該爭取民眾黨以及無黨籍立委在以下面向合作，以有效制衡行政權：

一、強化國會監督權能：修正《立法院議事規則》以及《立法院職權行使法》，賦予立法委員召開聽證會進行調查之權力，除得強制要求官員出席作證、提出政府文件外，並得對拒絕配合之行政官員透過「偽證罪」及「藐視國會罪」進行追訴，以強化監督機制。

二、修正同意權行使機制：目前立法院的同意權行使機制，基本上是包裹審查，而且幾乎可說是形式審查，欠缺對於個別被提名人的實質審查，在野黨應聯手修正相關審查程序，針對每一個被提名之大法官、監察委員、考試委員、檢察總長舉行聽證會，進行實質審查，並得要求相關人士出席作證，才不會淪為行政權的橡皮圖章。

三：政策法案議題合作：國民黨這次針對恢復特偵組、死刑執行、青年房貸、凍卵補助等議題，均提出具體的政策方案，未來應透過國民黨智庫提出相關之政策法案，列為優先法案，迅速通過並促使行政院執行。

四、立法院人事：為避免民進黨利用院長的議事指揮權以及行政權杯葛在野黨的政策法案，國民黨及民眾黨應在立法院長及副院長的選舉上合作，否則未來即使擁有席次優勢，也可能會因院長拒絕表決、朝野協商，而導致一事無成（國民黨上次執政8年的辛酸血淚，可為殷鑑）。

誠然，民眾黨黨主席柯文哲生性機巧多變，日前又已放話在國會中也不排除與民進黨合作，但人民是因為相信民眾黨有機會推翻民進黨執政，才將選票投給民眾黨，如果民眾黨選擇與民進黨合作，導致未來4年民進黨可以透過國會議長架空國會監督，勢必會遭到選民唾棄，泡沫化也就指日可待。

（作者為泰鼎法律事務所合夥律師）