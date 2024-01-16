台灣大選綠營賴清德勝出，破了政黨未曾連3任的魔咒；立法院三黨不過半，朝小野大；第三勢力民眾黨異軍突起，瓜分了1/4的政治版圖。選前選後，所有政黨、政客及絕大多數選民都在激情亢奮中，有人歡慶、有人挫折、有人失落、有人憤怒，但這一切，其實都是茶壺裡的風景。

與以往相比，這次大選各方最關注的焦點之一，即是台灣未來的走向，具體說，就是統還是獨或是現狀，是和平還是戰爭或是拖，這一切，都跟自稱是「務實台獨工作者」賴清德的參選有關。就此而言，關心的就不只是台灣各界了，少不了的還有北京與華府。

一貫更多傾向於支持綠營，靠綠營操作台灣牌來對付北京的美國，這次卻一反常態，選前選後不厭其煩地一再重申「不支持台獨」，並提點民進黨若一旦勝出即應凍結《台獨黨綱》。如何解讀？這自然跟三個形勢的發展變化有關。

第一個是海峽兩岸，大陸綜合實力超過台灣的差距越來越大，而大陸從未動搖他在解決兩岸統一問題上的決心與信心。

第二個在西太平洋，中國與美國的綜合實力從早期的美強於中，差距逐漸拉近，逐漸扯平，甚至到了近年已呈現翻轉，即中強於美的態勢，讓美方越來越有投鼠忌器、不敢輕易碰瓷的忌憚。

第三在全球範圍，美國已陷入烽火處處，首尾難以兼顧的困窘之境，俄烏戰爭未停，以巴衝突難解，連一個小小的葉門胡塞武裝組織都搞不定，實在不願見到台海再出狀況。正是這樣的大趨勢大形勢下，美國似乎正在悄悄地調整她的台海政策。

台灣大選之後，美國白宮在公開簡報會上罕見地表示「不反對兩岸和平統一」；不僅如此，還表示希望兩岸分歧能夠以「兩岸人民」都能接受的方式化解。

2023年11月，中美在舊金山舉行元首峰會，習近平對拜登提了三點：停止武裝台灣；支持中國和平統一；中國終將統一，也必須統一。 這三點，是中方對美方亮出了明牌：第一是中方有絕對的決心與信心實現統一，提醒美方切勿心存不切實際的幻想。第二，統一可以是和統或「非和統」，中方會以最大誠意盡最大努力爭取和統，但絕不排除必要時採取武力。第三，現實上中方爭取和統必須有美方的支持，換言之，如果美方不願支持，中方就只能「被迫」採取「非和統」方式。第四，中方希望美方「支持中國和平統一」，具體做法，作為第一步，即是停止武裝台灣。

中方的邏輯十分清楚，因此美方面對的或能做的選擇也十分清楚，現在看來，美方是正在做出回應，雖未說「支持」，只說「不反對」（兩岸和平統一），也算是「猶抱琵琶半遮面」了。

從「不支持台獨」到「不反對和統」，這是美國對台政策及兩岸形勢的巨大、甚至是根本性的變化，順著這樣的軌跡發展，中美之間性質上有別於以往三個公報的「第四個」公報大概率也會在不久的將來出現，台灣的未來如何發展？輪廓已然浮現，台灣一眾政黨與政客，是該跳出小茶壺，看看茶壺外的風景了。